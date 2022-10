Estados Unidos indultará a todos los condenados por posesión de marihuana

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que indultará a todos los condenados por posesión de marihuana, una demanda de sus partidarios que da a conocer a un mes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

«Estoy anunciando un perdón de todos los delitos federales anteriores por simple posesión de marihuana», dijo Biden en un comunicado.

«He ordenado al fiscal general que desarrolle un proceso administrativo para la emisión de certificados de indulto a personas elegibles», agregó.

Biden dijo que estos indultos ayudarán a miles de personas que luchan por encontrar empleo, vivienda u oportunidades educativas debido a condenas federales previas por posesión de marihuana.

También instó a los gobernadores a extender la clemencia a las personas que hayan infringido las leyes estatales que criminalizan la posesión de marihuana.

Foto archivo – Sebastián Granata.

«Aunque la regulación federal y estatal de la marihuana cambie, deben mantenerse importantes limitaciones al tráfico, la comercialización y la venta a menores de edad», aclaró Biden.

«Demasiadas vidas se han visto alteradas por nuestro enfoque fallido de la marihuana. Es hora de corregir estos errores», concluyó el mandatario.

Uno de los primeros en celebrar la decisión de la Casa Blanca fue el senador Bernie Sanders, representante del ala más progresista del partido Demócrata: «Llevo mucho tiempo creyendo que la marihuana debería ser legalizada y que los detenidos por posesión deberían ser indultados y sus antecedentes eliminados».

«La acción ejecutiva del Presidente de hoy es un importante paso adelante, pero hay que hacer mucho más», indicó el legislador en su cuenta de Twitter.

I have long believed that marijuana should be legalized and those arrested for possession should be pardoned and have their records expunged. The President’s executive action today is an important step forward, but much more needs to be done.

— Bernie Sanders (@SenSanders) October 6, 2022