Estados Unidos intentó liquidar a otro comandante iraní la misma noche que mató a Soleimani | Estados Unidos

Estados Unidos lanzó sin éxito una operación para liquidar a un comandante iraní destacado en Yemen la misma noche en que mató al poderoso general Qasem Soleimani en Bagdad, el pasado 3 de enero, según diferentes fuentes anónimas de la Administración estadounidenses citadas por la prensa. Washington justificó el ataque a Soleimani, sancionado por apoyo al terrorismo desde 2007, alegando legítima defensa ante la presunta existencia de una amenaza inminente. Este viernes ha trascendido que había un nombre más en su punto de mira.

Fuerzas de operaciones especiales llevaron a cabo un bombardeo aéreo contra Abdul Reza Shahlai, comandante de la Fuerza Quds del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución iraní, que no cumplió su objetivo. The Washington Post avanzó la información que más tarde confirmaron otros medios como The New York Times o la agencia Associated Press, citando fuentes anónimas, en tanto que se trata de información clasificada.

Esta ofensiva, desconocida hasta ahora, abre el interrogante de si, en efecto, Estados Unidos acabó con Soleimani para evitar una operación contra estadounidenses —”Actuamos anoche para parar una guerra. No actuamos para iniciar una guerra”, dijo Trump al día siguiente— o busca descabezar la fuerza de élite Al Quds que el general dirigía.

Su muerte elevó al rojo vivo la ya de por sí tensa situación con Irán y desató las críticas de la oposición demócrata en Estados Unidos por haber actuado a espaldas del Congreso y jugar con cerillas sin dejar bien clara la urgencia. El régimen iraní respondió con un bombardeo a dos bases militares estadounidenses en Irak, pero no causaron ninguna baja, ya que Teherán había advertido del ataque al Gobierno iraquí y los norteamericanos pudieron tomar medidas. La ausencia de fallecidos permitió a su vez a Trump detener la escalada militar y anunciar el pasado miércoles que castigaría dicha acción militar con nuevas sanciones económicas.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, las concretó este viernes en la Casa Blanca e insistió en que el general Soleimani se preparaba para atacar. “Soleimani planeaba un extenso ataque a intereses estadounidenses en la región, incluidas embajadas”, dijo a la prensa, si bien admitió que desconocía los objetivos exactos.