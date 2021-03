Estados Unidos: Más de 11 millones de familias podrían quedarse en la calle – Télam

En diciembre de 2020 eran un 7% los hogares blancos con atrasos en los pagos de sus alquileres o hipotecas.

Ms de 11 millones de familias podran perder sus hogares si se levanta finalmente el veto a los desahucios en Estados Unidos, donde el nmero de propietarios que estn atrasados ​​en su hipoteca se duplic desde el inicio de la pandemia, una amenaza que afectara en particular a las minoras negras e hispanas, segn un nuevo informe emitido este lunes por la Oficina de Proteccin Financiera al Consumidor de Estados Unidos (CFPB, por sus siglas en ingls).

Con un 6% de las hipotecas en mora a diciembre de 2020, actualmente un total de 2.1 millones de hipotecas se consideran “gravemente morosas”, con los prestatarios con ms de 90 das de atraso en sus pagos y, adems, se estima que 8.8 millones de hogares de inquilinos estn atrasados ​​con el alquiler, pero continan en sus hogares gracias a las medidas de excepcin aprobadas a nivel federal y estatal por la pandemia de coronavirus, segn la CFPB.

Si bien los programas de ayuda Covid-19 han reducido el nmero de ejecuciones hipotecarias y desalojos hasta ahora, la CFPB estim que 11 millones de familias podran estar en riesgo de perder sus hogares cuando expiren las medidas.

En enero de 2021, haba 2,7 millones de prestatarios en indulgencia activa, y de ellos, ms de 900.000 habrn estado en indulgencia durante ms de un ao a partir de abril de 2021.

El CFPB seal que 263,000 prestatarios gravemente morosos no han aceptado la indulgencia hasta la fecha y advirti que si las opciones de alivio por el coronavirus expiraran antes de que lo hagan, tendran opciones limitadas para evitar la ejecucin hipotecaria.

El mes pasado, el presidente Joe Biden ampli la prohibicin de desahucios por impago de renta hasta finales de marzo y la prohibicin de desahucios por impago de hipotecas con respaldo federal expira a finales de junio.

“Para decirlo llanamente: tenemos muy poco tiempo para evitar que millones de familias pierdan sus hogares”, explic el director de la CFPB, Eric Uejio, en un comunicado.

“Estoy muy preocupado por los posibles desahucios masivos que dejaran a millones de familias en la calle. Sera un desastre humanitario y de salud pblica y adems tendra consecuencias en el sector inmobiliario y en nuestra economa en su conjunto”, apunt, citado por Europa Press.

Esta amenaza se cierne en particular sobre las minoras. En diciembre de 2020 eran un 7% los hogares blancos con atrasos en los pagos, mientras que era del 22 % en el caso de hogares negros, del 18 en el caso de hogares de hispanos y del 13 en el de hogares asiticos.

Los negros e hispanos corren ms riesgo de contraer coronavirus y morir que los blancos, porque es menos probable que tengan un empleo que les permita teletrabajar y ms probable que estn en sectores laborales ms expuestos al riesgo del coronavirus.

“En particular en comunidades negras e hispanas, muchos no se han recuperado an de la ltima crisis econmica de hace ms de una dcada y esas mismas comunidades estn de nuevo llevando un peso desproporcionado de la pandemia a nivel econmico y sanitario”, agreg.