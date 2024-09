Estados Unidos se deja desdeñar

La supuesta lógica es que si Estados Unidos mantiene buenas relaciones con Israel estará en mejores condiciones para influir en las decisiones de Israel. Como se ha visto a lo largo de once meses y medio, desde la masacre de Hamas que desató la ira israelí , Netanyahu no le hace caso alguno. El miércoles de esta misma semana ignoró el llamado de la Casa Blanca por un alto al fuego israelí en Líbano.

Segundo, Israel es mucho más despiadada. Cuando estuve en Ucrania en junio los rusos habían matado a 633 niños en 26 meses de guerra, que no es poco. Pero en menos de un año los israelíes han matado a 17.000 niños en Gaza. Puede que las autoridades de Gaza exageren las cifras, pero aunque las multipliquen por dos, la diferencia no deja de ser brutal.

Hay una tercera diferencia: el conflicto Israel-Palestina no acabará nunca; el de Ucrania y Rusia, sí. El presidente de Ucrania, Vlodimir Zelensky, desea que acabe cuanto antes. Por eso no deja de pedirle a Biden en público y en privado que le deje bombardear bases rusas lejos de la frontera con Ucrania. Se reunieron los dos el jueves y otra vez más Biden dijo que no. Como dice The Financial Times, los ucranianos pueden defenderse contra las flechas pero no pueden disparar al arquero.