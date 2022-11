Estadounidenses votan un nuevo Congreso en una prueba de fuego para Biden

Los estadounidenses votaban este martes en las primeras elecciones nacionales de la Presidencia de Joe Biden, con el control del Congreso en juego y un ojo en los comicios generales de 2024 por una probable candidatura presidencial de Donald Trump.

El Partido Demócrata de Biden se preparaba para resultados potencialmente decepcionantes, con la perspectiva de la casi segura pérdida de la Cámara de Representantes, pero la esperanza de poder mantener la mayoría en el Senado.

El Gobierno de más de una treintena de estados también estaba en juego, y gobernadores demócratas de estados que el partido controla hace años enfrentaban, asimismo, difíciles pruebas frente a retadores republicanos.

Los comicios coronan una campaña que volvió a atizar la rampante división política de Estados Unidos y agitó fantasmas sobre su compromiso con un futuro democrático, en medio de una alarmante desconfianza en la fiabilidad del sistema electoral.



Una espiral inflacionaria, una ola de desinformación y graves hechos de violencia política, incluyendo un ataque al marido de la líder demócrata del Congreso, Nancy Pelosi, dentro de su propia casa, completan un ambiente social de creciente toxicidad.

En sus últimos actos de campaña, anoche, Biden llamó a «defender la democracia», mientras que el expresidente Trump prometió un «gran anuncio» la semana que viene, realzando la expectativa de que intente un regreso a la Casa Blanca en dos años.

El exmandatario auguró este martes una «gran noche» para los republicanos, tras votar en el sureño estado de Florida, donde se inclinó por la reelección de su correligionario y candidato a gobernador Ron DeSantis.

«Sí, lo hice», dijo Trump a los periodistas cuando le preguntaron si había votado por DeSantis, a quien podría enfrentar en unas primarias de su partido para las presidenciales de 2024.



Las mesas abrieron en alrededor de una decena de estados de la costa este de Estados Unidos entre las 6 y las 8 (dos horas menos que en Argentina), y a las 13 ya estaban abiertas en los 50 estados del país, desde Maine a Hawaii, informó CNN.

Más de 45 millones de estadounidenses votaron por anticipado en estas elecciones de mitad de mandato, entre ellos Biden, quien sufragó a finales de octubre junto a una de sus nietas en su bastión de Wilmington, en el norteño estado de Delaware.

La votación por anticipado superó el ritmo de los pasados comicios de 2018 en todos los estados en los que hay datos disponibles.

Sin embargo, todavía es demasiado pronto para saber si la participación general alcanzará los niveles de entonces, ya que los patrones de votación pueden haber cambiado en los últimos años.

Los votantes renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 del Senado, en unos comicios que definirán la capacidad de gestión de Biden en sus dos últimos años en el cargo y, posiblemente, sus chances de buscar la reelección.



El mandatario, de 79 años, ha indicado en público y en privado que tiene intenciones de volver a postularse y que lo haría con más determinación si Trump se lanzara también a la carrera, lo que reeditaría el duelo entre ambos en la elección presidencial de 2020.

El futuro político de Trump, de 76 años, que sigue afirmando que Biden le ganó con fraude en 2020, también parece atado al resultado de estas elecciones de mitad de mandato, para las que hizo activa campaña por decenas de candidatos republicanos.

Los comicios son los primeros en el país desde que cientos de sus seguidores atacaron el Congreso en enero de 2021 para tratar de interrumpir la certificación del triunfo de Biden, en un ataque que sacudió los cimientos de la democracia estadounidense.

Cientos de candidatos republicanos se han negado a comprometerse a aceptar los resultados de las elecciones de hoy en caso de no ganar, redoblando los temores por el futuro de la democracia más antigua del mundo.

«Nuestra democracia está en peligro», declaró en la noche de este lunes Biden en un acto de cierre de campaña en Maryland, en las afueras de Washington.

Más tarde, a su regreso a la Casa Blanca, el presidente se manifestó «optimista» de que su partido pueda mantener la mayoría en el Senado, aunque reconoció que mantener el control de la Cámara de Representantes será «más difícil».

At the core of our democracy is a basic principle: the right to vote.

With it, anything is possible.

Vote today.

— President Biden (@POTUS) November 8, 2022