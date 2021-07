Estafaron a la CGT | Mundo Gremial

Hace más de un año, en Mundo Gremial hicimos un análisis sobre las deficiencias de la mayor organización sindical a la hora de comunicar, sobre todo en el ámbito digital, con un desmanejo comunicacional fenomenal. Aquel abordaje de mayo de 2020, uno de los pocos que salió a la luz, ojalá haya sido el motor de algún debate interno. A las claras, no; porque ni como idea para una hoja de ruta fue tomado.

¿La CGT no tiene página web?: La CGT no tiene página web

La web inaugurada CGToficial.org tiene un problema conceptual que refleja un serio problema de asesoramiento profesional: ¿es una web de noticias o una web institucional? Por el formato se acerca a una de noticias.

La página de inicio es fundamentalmente un espacio de difusión de información de actividades de los principales dirigentes de la central y réplicas de entrevistas de los mismos en medios de comunicación. Nada de contenido sobre programas acción, líneas de trabajo ni proyectos abordados desde la central para salir de la crisis. Algunos puntos que desde la CGT se vienen trabajando pero que desde el área de prensa consideran inútil comunicar.

En términos institucionales no muestra un solo canal de comunicación. Aparece una suscripción a un newsletter, sin información sobre la periodicidad de envío ni sobre el contenido que contendrá la publicación.

Además, un detalle no menor en 2021: la página no hay enlaces a redes sociales, no existen emails de contacto, ni teléfonos. Estamos en presencia de una web que habla, dice, difunde, pero no escucha. No interactúa.

Referido a aspectos estéticos y profesionales la web muestra 4 tipos de tipografías e inconvenientes en el espaciado de los caracteres en los títulos. Aunque son estos sólo detalles sin mayor perjuicio frente a la ausencia de una comunicación integral, como criticaron especialistas en comunicación en una publicación en la red social Twitter.

A partir de lo expuesto, la primera impresión pareciera ser que la #CGT lanzó una web institucional necesaria en estos tiempos, con información útil, pero que es necesario avanzar en una comunicación digital integral y con espacio al diálogo con los #trabajadores. — Comunicación Sindical (@comsindical) July 1, 2021

Una CGT que no apuesta al diálogo

Las notas y contenidos no se pueden enlazar a redes sociales, los comunicados no se pueden descargar, ni ampliar para leer, ni reenviar de alguna manera. ¿Cómo llevamos o ampliamos la voz de la CGT al resto del mundo digital? Todo queda encerrado en una página web. No se amplia la conversación.

Optaron por una web 1.0 unidireccional desaprovechando las oportunidades que la tecnología ofrece para que los usuarios formen parte de la conversación de CGT, ya no sólo consumiendo sino también compartiendo y creando contenidos propios en sus redes sociales a través de lo que la central quiera informar.

Se perdió la oportunidad de avanzar en una “democratización” de los contenidos y tener más “control”, o al menos preponderancia, de lo que la central como institución quiera que se diga en el ecosistema digital.

El canal de YouTube creado para difundir contenido audiovisual de la central es extremadamente básico. Otra oportunidad perdida. Como muestra el consultor Javier Pianta en este hilo, la red social de videos es la segunda página con mayor visitas en Argentina y a nivel mundial. La falta de oportunismo llama la atención. Hay miles de ideas para desarrollar un canal audiovisual, tendiente a formar cuadros de dirigentes, apuntar a la educación sindical o difundir propuestas con un sentido actual que logre acercar el mundo gremial a las nuevas generaciones. Acá de dejamos un ejemplo: https://youtu.be/nZ_QFQQfY2s.

La rica historia y el contenido desaprovechado

La web inaugurada la semana pasada tiene una sección de “Historia”. Todo el contenido entra en una carilla y media de un Word. 90 años de historia en 20 párrafos. Una ofensa a la historia de una de las centrales más importantes del continente. Además, por el diseño que tiene esa sección, parecería que no van a sumar otras notas. Parece que no se aprendió la importancia de la construcción del “relato”, de tu propio relato.

Por otro lado, el producto presentado no presenta espacio o secciones de informes, o por ejemplo, resoluciones de la comisión arbitral, un órgano tan importante en términos gremiales y jurídicos para casi la totalidad de la actividad privada.

Sobre ese último punto, les comparto un programa que hicimos en nuestro Conversatorio con el Dr. Víctor Hugo Guida donde explica la importancia que tiene esa Comisión.

Con lo expuesto queda reflejada la ausencia de un programa comunicacional que apunte al fortalecimiento de los valores de la central y contribuya a la ampliación del contenido propio, saltando las barreras de la propia CGT y generando una interacción con las audiencias, quedando ahogados en un micromundo sin conversar ni escuchar.

El secretario de prensa de la organización, Jorge Sola, responsable de este trabajo anuncio en el “lanzamiento de la web” que “esta herramienta tiene las aristas de las actualidad”. Hay que preguntarle a Sola de qué actualidad se refiere. Es la web más antigua que podían construir. Por ahí esta semana le venden nuevas redes sociales como ICQ, MSN y el Fotolog mencionado, quién sabe.

La estafa es el legado que deja Sola.