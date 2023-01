‘Estamos en la peor situación geopolítica que conocí en toda mi vida’

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo este miércoles al intervenir en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que la actual situación geopolítica es la peor que vio en toda su vida a causa de dos grandes crisis, la climática y la derivada de la guerra en Ucrania, la cual, lamentó, no pareciera tener un final «en un futuro cercano».

«No viví durante la II Guerra Mundial, y supongo que hoy nos encontramos en la peor situación que conocí en toda mi vida», dijo, citado por la agencia de noticias Sputnik.

Al referirse al problema del clima, señaló que el mundo «se acerca al punto de no retorno».

Dijo que la humanidad se porta «como si tuviese varios planetas, pero tiene solo uno. Los problemas de biodiversidad no interesan mucho a quienes toman decisiones políticas».

Al volver sobre el tema de la guerra en Ucrania, que -destacó- se desarrolla a menos de 1.000 kilómetros de Davos, se mostró pesimista acerca de si tendrá un pronto final.

“Habrá un final de esta guerra. Ahí está el final de todo. Pero no veo el final de la guerra en el futuro inmediato”, dijo.

«Las profundas diferencias históricas entre Rusia y Ucrania hacen más difícil encontrar una solución basada en el derecho internacional y que respete la integridad territorial», añadió.

We are facing the gravest levels of geopolitical division and mistrust in generations.

At Davos, I urged leaders to bridge divides and restore cooperation to advance peace, sustainable development and human rights.

— António Guterres (@antonioguterres) January 18, 2023