“Estamos marchando hacia medidas más duras” – MundoPolítico

El gobernador Gerardo Zamora se mostró preocupado por la complicada situación sanitaria que atraviesa Santiago del Estero y no descartó volver a Fase 1 al sostener que “estamos marchando hacia medidas más duras”.

Durante la conferencia de prensa brindada en el auditorio de Casa de Gobierno, el mandatario afirmó: “Es preocupante la cantidad de personas que han tenido contactos estrechos con personas que no son de su grupo familiar conviviente, lo que ha provocado en todos estos días una cadena de contagios por este tipo de vinculación”.

“Si todas las personas que hayan tenido contacto con casos sospechosos o confirmados como positivos no se autoaíslan evitando cualquier contacto con otras personas (incluso de su propio grupo familiar), tendremos cada día un mayor número de contagios, que culminarán inevitablemente en una transmisión comunitaria”, agregó.

Además afirmó que “en muy pocos días se cuadriplicaron los casos y el virus no se va en 14 días. Tengamos en cuenta que no se va en esos días como se creía desde un principio; hubo casos de doble negativo hasta en 37 días y, si no se aíslan y controlan sus movimientos, seguirán contagiando. No alcanzan 15 ni 30 días, entonces la responsabilidad es mucho más importante que las decisiones del gobierno”.

Zamora indicó además que “No es un tema que lo resolveremos hasta el domingo o hasta la semana que viene por eso imploro que tomemos conciencia porque es la única forma de prevención”.

A continuación compartimos las frases más salientes de la rueda de prensa: