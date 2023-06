‘Estamos orgullosos’ de haber ayudado a localizar el ARA San Juan

Robert Floyd, líder de la Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO por sus siglas en inglés), que se encarga de verificar que se cumpla el tratado que prohíbe los ensayos nucleares, calificó como un «orgullo» el aporte brindado en el año 2017 de la organización que preside, durante la búsqueda del submarino ARA San Juan en aguas del Mar Argentino.

Floyd, destacó asimismo en una charla con Télam en Viena que tensiones como la guerra en Ucrania o la situación en la península coreana crean “nubarrones negros” alrededor del objetivo de no proliferación, pero confió en que “muchos más Estados ven la importancia crítica de tener un mundo sin ensayos nucleares” y destacó la “firme posición histórica” de América Latina y el Caribe a favor del desarme.

El secretario ejecutivo de la CTBTO y científico australiano se mostró optimista en que «algún día todos los Estados del mundo apoyarán» ese pacto firmado en 1996 y que aún no está vigente, ya que falta ser ratificado por ocho países poseedores de reactores nucleares de potencia o de investigación (China, Egipto, India, Irán, Israel, Corea del Norte, Pakistán y Estados Unidos).

Pese a no tener esa vigencia plena, en función de ese acuerdo existen más de 300 estaciones de monitoreo repartidas en el planeta con tecnología sísmica, hidroacústica, infrasónica y de radionúclidos (partículas radiactivas) que como función principal observan que no haya testeos en la superficie, bajo tierra, en el agua e incluso en la atmósfera.

En el marco de una conferencia de ciencia y tecnología (SnT2023) que reúne en la capital austríaca a más de 1.000 expertos que se nutren de los datos que brinda esa red, Floyd resaltó además que el tratado ya logró que «casi todos los Estados poseedores de armas nucleares se comprometieran a una moratoria para no realizar pruebas».

