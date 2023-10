«Están usando los hospitales como cuarteles»

Israel ha alcanzado este sábado una nueva fase de la guerra contra Hamás con la entrada en Gaza de las fuerzas terrestres israelís y una intensificación de los bombardeos sobre la Franja. Con estas palabras lo ha descrito el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant: «La tierra en Gaza tembló. Atacamos por encima y por debajo de la tierra, atacamos a agentes terroristas de todos los rangos, en todos los lugares. Las órdenes a las fuerzas son claras: la operación continuará hasta una nueva orden», ha avisado.

Se trata, según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, del comienzo de una «segunda fase», que tiene como objetivo la «destrucción de la capacidad militar y de gobierno de Hamás y la vuelta de los rehenes a sus hogares», ha remarcado en una comparecencia oficial desde Tel Aviv.

Para el mandatario israelí, «la guerra dentro de la Franja de Gaza será dura y larga, pero estamos preparados. Esta es nuestra segunda guerra de liberación. Vamos a luchar para proteger al país. Y lo haremos por tierra, mar y aire. Eliminaremos al enemigo por encima y por debajo de la tierra», ha dicho en referencia a Hamás. «Esta es la misión de mi vida… en vuestro nombre y en el nombre de todos», ha añadido.

Mientras Gaza continúa sufriendo sus peores bombardeos en tres semanas, la situación ha alcanzado, en palabras de la ONU, «un nuevo nivel de violencia y dolor» tras el corte de internet y otras telecomunicaciones como consecuencia de la intensificación de los ataques, que ha aislado todavía más a la población civil.

«Los civiles no pueden recibir información actualizada de dónde acceder a ayuda humanitaria», ni de cuáles son los lugares más y menos peligrosos en la Franja, ha alertado el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk. Asimismo, los periodistas en el interior de Gaza tampoco pueden informar sobre la situación en ese territorio palestino, mientras que se ha perdido igualmente el contacto con los trabajadores de la ONU y otras ONG que están sobre el terreno.

Del mismo modo, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha pedido un alto el fuego con carácter urgente entre Israel y Hamás para facilitar la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde la situación es «desesperada» mientras sigue «bajo un completo apagón». «Demasiados civiles, entre ellos niños, han sido asesinados. Esto contraviene el Derecho Internacional Humanitario«, ha aseverado Borrell.

Por ahora, Israel ha hecho caso omiso de los llamamientos a un alto el fuego y ha seguido advirtiendo a la población de Gaza que se desplace hacia el sur del enclave. «A los habitantes del norte de Gaza y de la ciudad de Gaza: se les está acabando el tiempo. Vayan al sur por su propia seguridad. Esto no es una simple medida de precaución; es una advertencia urgente por la seguridad de los civiles», ha avisado el portavoz militar israelí, contralmirante Daniel Hagari, en un mensaje publicado en Twitter.

De forma similar se ha expresado en su comparecencia televisada Benjamin Netanyahu: «Nuevamente, le digo a la sociedad civil de Gaza que evacue hacia el sur», ha manifestado el primer ministro de Israel, al señalar que Hamás «comete crímenes de guerra porque utilizan a las personas como escudos humanos y los hospitales como cuarteles generales y depósitos de combustible».

Los rehenes secuestrados por Hamás son otro de los frentes abiertos para Netanyahu, que este sábado también se ha reunido con sus familiares después de que estos le reclamasen desde hace días negociaciones para traer de vuelta a sus seres queridos. Según el Ejército israelí, Hamás tiene en su poder 229 rehenes que secuestró durante el ataque del pasado 7 de octubre contra Israel. Este sábado, el grupo islamista ha pedido la liberación de todos los presos palestinos en cárceles israelíes a cambio de la puesta en libertad de los secuestrados.

«Me duele el corazón cuando me reúno con las familias de los rehenes. Les he asegurado que agotaríamos todas las vías para conseguir la vuelta a casa de sus seres queridos. Su situación es un crimen contra la humanidad», ha subrayado.

No obstante, Netanyahu no ha asumido ningún tipo de responsabilidad por los ataques de Hamás del 7 de octubre. «Cuando termine la guerra responderemos a todas las preguntas. Ha habido una terrible negligencia. No quedará piedra sobre piedra. Ahora mi misión es salvar al país«, ha zanjado.