estas son las medidas que proponen sus expertos

Tras un año de malas noticias a las que la sociedad parece haberse ido acostumbrando, los anuncios que recuerdan que hay luz tras el túnel se reciben con esperanza. Las vacunas van llegando, las residencias vuelven a respirar y las autoridades sanitarias incluso se atreven a poner fecha al inicio del fin de una pandemia que ha paralizado el mundo entero. La última buena nueva, además, podría acercarnos a un escenario en el que poder recuperar lo que el virus nos ha quitado: el contacto con los seres queridos, las reuniones y, en definitiva, la posibilidad de poder compartir el tiempo y el espacio con otras personas sin estar condicionados por el coronavirus.

Este miércoles los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) aseguraban que aquellas personas que ya han sido vacunadas contra la Covid-19pueden reunirse con otros vacunados sin necesidad de respetar la distancia de seguridad o de llevar mascarilla. “Basándonos en lo que sabemos sobre las vacunas contra el COVID-19, las personas que han sido totalmente vacunadas pueden empezar a hacer algunas cosas que habían dejado de hacer a causa de la pandemia”, anuncian en un comunicado.

En la guía publicada –que se “actualizará y ampliara en función de la propagación”-, establecen que una persona “completamente” vacunada es aquella que ya ha cumplido un plazo de dos semanas o más tras la inoculación de la segunda dosis de Pfizer o Moderna o de la primera y única de Janssen.

Solo entre vacunados

Si bien estas personas deben seguir manteniendo todas las precauciones en espacios públicos, pueden abstenerse de ellas siempre y cuando se reúnan con otros vacunados. “Por ejemplo, si está completamente vacunado, es probable que tenga un riesgo bajo de invitar a otros amigos completamente vacunados a cenar dentro de su residencia privada”, apunta la CDC. Eso sí, en el caso de que vivan o mantengan contacto frecuente con personas de riesgo (en el trabajo, por ejemplo), deberán seguir las medidas impuestas hasta ahora.

Además, la guía establece que para las personas vacunadas ya no será necesario hacerse un test o incluso permanecer en cuarentena si ha estado en contacto con algún positivo confirmado, a menos que presente síntomas.

Recomendaciones y nivel de riesgo para las personas vacunadas contra la Covid-19. CDC

Reuniones reducidas

Esas reuniones, no obstante, deberán ser reducidas. “Las visitas o pequeñas reuniones probablemente representen un riesgo mínimo para las personas completamente vacunadas. Las reuniones medianas o grandes y las que incluyen a personas no vacunadas de varios hogares aumentan el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2″, señala el documento.

De esta forma, recomiendan a todas las personas “independientemente del estado de su vacunación” que se adhieran al límite en reuniones impuesto en cada localidad.

De vacunado a no vacunado

Para aquellas visitas que haga una persona vacunada a la residencia de alguien que todavía no haya recibido la vacuna tampoco será necesario llevar mascarillas, según destaca la guía. “Por ejemplo, los abuelos completamente vacunados pueden visitar el interior con su hija sana no vacunada y sus hijos sanos sin usar máscaras o distanciamiento físico, siempre que ninguno de los miembros de la familia no vacunados corra el riesgo de contraer COVID-19 grave”, afirman. La situación cambia si en el lugar hay personas de distintas unidades de convivencia. Es decir, si esa hija no vacunada acude a ver a sus padres vacunados y los vecinos se unen a la reunión, se mantendrá el uso de la mascarilla y la distancia de seguridad en todo momento.

Sin embargo, en el caso de que la persona no vacunada a la que se visite sea de alto riesgo, deberá hacerse en espacios ventilados (a poder ser al aire libre) y mantenerse todas las precauciones. “Por ejemplo, si una persona completamente vacunada visita a un amigo no vacunado que tiene 70 años y, por lo tanto, está en riesgo de contraer una enfermedad grave, la visita debe realizarse al aire libre, con máscaras bien ajustadas y manteniendo la distancia física (al menos 6 pies)”.

No aplicable a lugares públicos

En línea con lo apuntado, la CDC establece que se sigan las precauciones habituales en lugares públicos, como restaurantes o gimnasios, donde “el riesgo de transmisión es mayor y probablemente aumenta la cantidad de personas presentes no vacunadas”.

¿Y en el trabajo?

Para aquellos entornos laborales no sanitarios de alta concentración, los empleados que no presenten síntomas no necesitarán permanecer en cuarentena si han estado expuestos al virus. “Sin embargo, se sigue recomendando la realización una pruebas después de una exposición”, apuntan.

La guía se irá actualizando

“Las personas completamente vacunadas aún deben estar atentas a los síntomas de COVID-19”, advierten, destacando que esa prudencia debe mantenerse “especialmente” después de haber estado en contacto con un caso de coronavirus “sospechado o confirmado”. Así, “si se presentan síntomas, todas las personas, independientemente del estado de vacunación, deben aislarse y ser evaluadas clínicamente para detectar la Covid-19″.

“Todavía estamos aprendiendo hasta qué punto las vacunas evitan que las personas propaguen la enfermedad”, afirma el comunicado, en el que aseguran que “los primeros datos muestran que las vacunas pueden ayudar a evitar que las personas transmitan COVID-19, pero estamos aprendiendo más a medida que se vacunan más personas”, por lo que, a medida que vayan disponiendo de más datos, irán actualizando las recomendaciones para personas completamente vacunadas y no vacunadas.