estas son las nuevas tendencias

Cada año se va armando y generando su propia fórmula para definir lo que será el crecimiento y el desenvolvimiento de los negocios, creando nuevos desafíos y oportunidades para explorar.

Este año inició con la misma incógnita que el 2021 ¿se superará el tema de la pandemia? frente a la posible «vuelta a la normalidad» ¿sobrevivirán aquellos negocios que migraron 100% al modelo online?

Algunas de estas preguntas vieron su respuesta y, la verdad, es que el negocio online siguió creciendo y lejos de caerse frente a la vuelta a la normalidad, continuaron repuntando.

La venta online se fue posicionando como la forma favorita de comprar productos y servicios de forma personalizada. Da la posibilidad y la ventaja de tener un amplio abanico de productos al alcance de la mano y sin moverse de casa.

Quienes han apostado desde el inicio por esta forma de venta, no se han arrepentido, sus ventas no han parado de crecer. Solo en el último Black Friday a nivel mundial y contra todo pronóstico, las ventas online superaron los 40 billones de dólares, solo en Estados Unidos fueron de 9 billones, un 2.3% más que año pasado, algo no menor para un país que se encuentra en recesión producto de la inflación y cuya economía nos guste o no, inclina la balanza de los negocios a nivel mundial.

En todo esto y siendo una agencia de software para el mundo del ecommerce ¿dónde estuvo el foco de nuestros clientes a lo largo del año?

Para un mejor rendimiento, el foco lo dividimos en 3 grupos:

Mejoras: Darle soporte a la tienda digital actual. Ya sea para corregir o modificar temas que otro proveedor le había dejado. Para mejorar temas de performance y sustentabilidad. Optimizar su negocio por medio de cambios en la configuración, implementación de apps o ajustes.

Integraciones: Integrar con un sistema de facturación. Integrar con un sistema de logística. Integración de canales de venta: Amazon, BestBuy, Walmart, MercadoLibre y redes como Facebook, Instagram, Pinteres y TikToc.

Migraciones: Estoy en Wix o en Woocommerce y quiero crecer en una plataforma más profesional. Estoy en Magento o VTEX y quiero un cambio superador pero donde también mi inversión esté mejor cuidada.

Recomendaciones para el 2023

Estas recomendaciones surgen a partir de nuestra experiencia a lo largo del año con diversos clientes, algo que va a marcar tendencias.

Escuchar la tienda, entender al cliente

Ya sea que vendamos por una tienda física, online o canales en redes sociales, en todos y cada uno hay presente indicadores, mensajes, elementos que nos dicen a gran voz ¿cómo se siente cliente? ¿Qué es lo que más está buscando? si no se entiende cómo leer estos indicadores, es aconsejable buscar un partner para poder hacerlo, pero «escuchar la tienda y entender al cliente» es fundamental.

Usar tecnología

La tecnología es un puente, una plataforma de despegue, ofrece herramientas que conectan personas, permiten generar nuevos clientes e inclusive nuevos productos. Tener presente a la tecnología ya sea para desarrollar una app, una integración o una funcionalidad nueva en un producto o tienda, desplegarse sobre una nueva red social del momento o mejorar performance, es hoy en día vital. Siempre puede haber un partner para acompañar y aconsejar, pero tener presente el uso de la tecnología es clave para cualquier negocio de este siglo.

El negocio es uno solo

Harley, el CEO de Shopify, compartió este año que en el futuro hablar de tienda online, física o ventas por las redes sociales no van a hacer temas separados, «the future of ecommerce is just commerce». Pensar en que todos los modelos son independientes o no tener presente una estrategia o hilo conductor que una al negocio por encima del canal, es un error. El negocio, TU negocio, es uno solo, su objetivo es vender y cualquiera sea la plataforma digital o física debe poseer un misión y valores unificados porque esa es la imagen que el cliente de hoy ve, la que valora y en muchos casos, la que ayuda a convertir.

CEO de VNS, expertos en Shopify.