estas son las opiniones, exageraciones y verdades que relata el ‘expremier’ británico

«Hasta la vista baby», dijo Boris Johnson el 20 julio 2022 en su última aparición en el Parlamento británico. Genio y figura hasta el último momento. Y es que como ha escrito Diego Carcedo en 20minutos, «Johnson es un personaje inteligente al que cuesta mucho tomar en serio. Ejerce de iconoclasta y clown oficioso desde que tuvo uso de razón».

«Soy de estar en misa y repicando» (que en inglés es algo así como I want to have my cake and eat it) reconoció una vez quien fuera primer ministro del Reino Unido entre 2019 y 2022. La autoestima nunca ha sido un problema para él. En palabras de Sarah Morris: «Johnson siempre se ha visto como alguien con la altura de Winston Churchill».

Si había dudas de todo ello llegan ahora sus memorias. Salen a la venta este jueves 10 de octubre bajo el título de Unleashed (Desatado). Como dice grandilocuentemente la nota de prensa de la editorial HarperCollins, «Boris Johnson siempre ha sido más grande que la vida».

Entretenidas, sin duda. En sus más de 750 páginas nos enteramos de un plan de ataque para llevarse vacunas de Países Bajos; su intento de convencer al príncipe Enrique para que no se mudara a California; o de detalles sorprendentes de sus conversaciones con la reina Isabel II durante sus audiencias semanales.

Relato muy personal de 15 años de poder

Johnson, en la investigación sobre la gestión de su Gobierno en la crisis de la covid. Europa Press

Desatado es el relato de su etapa en la política. El libro rompe el molde de las modernas memorias de un primer ministro porque es menos políticamente correcto de lo habitual en este tipo de textos. «Es honesto, desenfrenado y profundamente revelador», asegura su editor.

Las memorias de Johson son la historia de los quince años transcurridos desde que derrotó a Ken Livingstone en las urnas para convertirse en alcalde de Londres hasta que en 2022 dejó el poder, pasando por el Brexit de 2016 y su llegada a Downing Street en 2019.

«Como periodista, tenía fama de ser un difuminador de verdades indecibles, y ha vuelto a recurrir a esta cualidad para este libro. Sobre personas, políticas, errores y triunfos», asegura la editorial. Difuminador de verdades… o divulgador de medias verdades. Eso también. O como señala Tim Adams en The Guardian, «no hay frase que Johnson escriba en este libro que no contenga una hipérbole o un giro interesado».

«Incursión acuática» en Países Bajos

Boris Johnson, en la campaña de vacunación contra la Covid-19 en Reino Unido EP

En un adelanto publicado por el tabloide Daily Mail, Johnson afirma que consideró lanzar una «incursión acuática» a un almacén en Países Bajos para hacerse con dosis de una vacuna contra el Covid durante una disputa por el suministro con la Unión Europea. Admite que el plan era «una locura», pero añade que lo habló en marzo de 2021 con altos funcionarios militares, quienes advirtieron que no sería posible hacerlo sin ser detectados y que también era probable que planteara problemas con el aliado europeo de la OTAN.

El exmandatario también escribe que temió por su vida, una vez que estuvo en cuidados intensivos con Covid, en abril de 2020, y se salvó por la «capacidad y experiencia» de sus enfermeras. Lo cuenta muy bien This England, la miniserie creada por Michael Winterbottom, con Kenneth Branagh haciendo de Johnson.

Estar en la UCI le hizo «preguntarse por un momento… [si] era una especie de juicio cósmico sobre mí, sobre toda mi visión del mundo». Pero una vez recuperado su principal sentimiento era que «necesitaba volver a ponerme en pie como una pelota de goma de la India… arreglar las residencias de ancianos, impulsar la búsqueda de una cura…».

Cameron juró «joderle para siempre»

Boris Johnson y David Cameron en la abadía de Westminster por el funeral de Isabel II. SKY NEWS

En sus memorias, el ex primer ministro cuenta que intentó, sin éxito, persuadir al príncipe Enrique y a su esposa Meghan para que no abandonaran Reino Unido, antes de que se mudaran a Estados Unidos a principios de 2020. Johnson habla de «un asunto ridículo» cuando «me hicieron intentar persuadir a Enrique para que se quedara. Totalmente inútil».

En otro pasaje, narra que después de un partido de tenis con David Cameron, el entonces primer ministro supuestamente juró «joderle para siempre» si apoyaba la campaña a favor del Brexit. A propósito de ese asunto, Johnson escribe que el presidente francés Emmanuel Macron le dijo que Reino Unido se merecía una «paliza de castigo» por el Brexit.

El cáncer de huesos de Isabel II

Sobre la reina Isabel II, el ex jefe de Gobierno revela que padecía un cáncer de huesos que estaba acabando con ella. Es una revelación que ha sorprendido a los británicos (aunque el historiador real Gyles Brandreth ya lo ha dicho con anterioridad). De hecho, el certificado oficial de defunción hablaba de «causas naturales».

Isabel II recibe en el Palacio de Buckingham a Boris Johnson. VICTORIA JONES / POOL / EFE

«Edward Young, su secretario privado, trató de prepararme», confiesa Johnson. «Sabía desde hacía un año o más que tenía una patología de cáncer de huesos, y sus médicos estaban preocupados de que en cualquier momento pudiera entrar en un declive brusco», dice Johnson en su libro, según publica la revista Newsweek.

«Parecía pálida y más encorvada, y tenía moretones oscuros en las manos y las muñecas, probablemente de goteos o inyecciones […] pero su mente estaba completamente intacta por su enfermedad y de vez en cuando en nuestra conversación todavía mostraba esa gran sonrisa blanca […] Ella lo sabía todo (sobre su enfermedad) el verano que se iba a morir», se lee en las memorias del exmandatario.

En Unleashed, Johnson acusa de espionaje a Benjamin Netanyahu. Cuenta que cuando fue ministro de Exteriores recibió al actual primer ministro de Israel y que sólo unos días después encontraron un micrófono en el baño que había utilizado el mandatario israelí.

Arrepentido de pedir perdón por el ‘Partygate’

Boris Johnson. ARCHIVO

Y como se trata de garantizar que el libro sea un superventas, que lo va a ser, Boris Johnson está ya concediendo entrevistas. Este viernes estuvo en el programa ITV News, donde el periodista Tom Bradby le preguntó por las fiestas celebradas en Downing Street durante la pandemia del COVID-19, más conocidas como ‘Partygate’ (motivo último de su dimisión).

El ex primer ministro se excusó afirmando que usó el jardín de su residencia oficial pensando «que era un entorno mucho más seguro y teníamos que mantener la distancia». Asimismo, confesó sentirse arrepentido de haber pedido perdón cuando estalló la polémica debido a que de forma «inadvertida» le dio validez a todas las acusaciones que se formularon contra él y otros funcionarios del Gobierno.

En las páginas de Unleashed no abunda la autocrítica. Antes al contrario, Johnson repite que habría ganado las elecciones de 2024 si no hubiera sido destituido por sus colegas que, según él, sufrieron un «ataque colectivo de vapores».