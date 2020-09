Estatales convocan a plenario para definir protestas en rechazo de oferta salarial

La conducción de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó para este martes a un plenario de delegados generales de todo el país para definir “medidas de acción directa” en rechazo de la oferta salarial planteada por el Gobierno nacional.

A través de un documento, el secretario general de la entidad, Hugo “Cachorro” Godoy mostró su descontento ante “la oferta gubernamental de producir un 7% de aumento salarial para octubre”.

El plenario convoca a más de 500 delegados gremiales a lo largo y ancho del país y contará con la presencia del Consejo Directivo Nacional.

Godoy remarcó que “la convocatoria obedece al rechazo absoluto a la propuesta de mejora de los haberes formulada hoy en el Ministerio de Trabajo” y agregó que la oferta “incluyó la continuidad del bono de $4.000 para los trabajadores que perciben ingresos de hasta $60.000 y un nuevo encuentro recién en diciembre para discutir las mejoras de haberes para el año 2021”.

Por último, desde la entidad gremial nacional dejaron en claro que “ese bono de $4.000 no se incorporará a los básicos, aunque continúe siendo pagado hasta diciembre, por lo que no fue garantizado para 2021. Además, quedó otra vez pendiente la revisión de noviembre de 2019 y la de marzo de este año. Es inadmisible un acuerdo con revisión que luego no se respeta”.