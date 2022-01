Estatales entran en carrera paritaria

Stand by: las negociaciones paritarias de los estatales nacionales y provinciales pasaron a cuarto intermedio hasta la semana próxima. Ambas reuniones fueron virtuales y en el caso de la paritaria a nivel país los gremios convocados fueron la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y la ATE (Asociación de Trabajadores Estatales). En tanto, del Ejecutivo participaron técnicos de Jefatura de Gabinete, ministerio de Economía y de la secretaría de Empleo Público.

El acuerdo salarial da cuenta de que en el tramo mayo diciembre 2021 los estatales tuvieron una recomposición salarial del 35%. A su vez en enero se sumó un 5% por lo que el acumulado es del 40%. Y ahora toca la revisión y discusión hasta el cierre del acuerdo. Alcanza a unos 130.000 trabajadores nucleados en el Decreto 214/06. Y orbita sobre otros 70.000.

Retomando el tema de la discusión de este jueves, desde UPCN comentaron a Mundo Gremial: “Por supuesto que la lógica es siempre pensar en la recuperación del salario, que sería no menos de 10 puntos”. Siguieron: “A partir de las pautas que se están dando no existe a hoy un número exacto”. En cambio, desde ATE, que siempre acicatean al otro gremio, apuntaron: “Con el 3,8 por ciento de diciembre y considerando que en enero nuevamente la inflación se disparó no se puede pedir menos que un 15 por ciento para lograr empardar los salarios con la inflación”.

El año pasado y frente al alocado avance la inflación se terminaron adelantado aumentos pautados para el último tramo del año; lo que evitó medidas de fuerza.

El termómetro en la Provincia

En el capítulo bonaerense participaron de la cumbre paritaria Fegeppba, SOEME, ATE y UPCN: todos ellos esperan una oferta en los próximos días aunque consideran las charlas informales darán sus frutos: “Hay voluntad de cerrar lo antes posible”, vaticinan desde uno de los gremios. En otro campamento sindical sumaron: “Están convocando con un mes de anticipación y eso es para tener todo más o menos controlado para marzo; ya que es simbólico que todo esté cerrado para comenzar el año con cierta tranquilidad”.

Además de la discusión salarial entrará también en discusión el pase a planta permanente de los contratados y otras reinvidicaciones vinculadas con la antigüedad, premio jubilatorio, y titularización de cargos interinos.

-¿Y cuánto pedir?, quiso saber Mundo Gremial.

“El mejor escenario es al convocarnos a todos es que podemos jugar por fuera de la pauta nacional; en ese sentido si hay una propuesta rápida e interesante es lo más conveniente para todos”. Completa el análisis: “Ahora bien, si vos me preguntás a mí lo mejor sería que nos ofrezcan un 30% hasta junio con los principales aumentos distribuidos en enero, febrero y marzo lo que impacta fuerte y ya en los bolsillos de los trabajadores”.

¿Habrá tanto hilo para sacarle a la Provincia ese esquema paritario? Si fuera así todos firman.

Haciendo un repaso integral, los distintos gremios que orbitan en la administración pública bonaerense percibieron en la tira anual 2021 un 54%, tres puntos por encima de la inflación del periodo. En tanto, los Auxiliares de SOEME recompusieron por 57,5%.

Completan desde otro gremio en charla con Mundo Gremial: “En 2020 empatamos contra la inflación; en 2021 ganamos tres puntos; lo que tenemos que hacer este año es obviamente ganarle a la inflación y seguir recuperando el salario perdido durante la era de María Eugenia Vidal. De ahora en más no podemos perder”.

El secretario general de ATE Bonaerense, Oscar de Isasi, hizo saber que “este tiene que ser el año de despegue del poder adquisitivo. Por eso, planteamos la necesidad de que mejore la calidad del salario, que todos los aumentos que se otorguen sean remunerativos y bonificables, que se tenga mayor consideración en los pisos salariales, con tratamiento especial en los auxiliares de la educación y salud, entre otros, siendo estos sectores estratégicos y que tienen un retraso salarial”.

El lunes será el turno de los docentes que están convocados para las 10.30. Asistirá el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) con representantes de los cinco gremios del sector: Suteba, Amet, FEB, Sadop y UDA.

Comunicado Prensa Fegeppba 27 01 22 by Mundo Gremial on Scribd