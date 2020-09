Estatales piden intervención del Gobierno en el reclamo azucarero en Salta

La Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA) le pidió formalmente al Gobierno nacional que intervenga en el conflicto del sector azucarero de Salta respecto de la grave situación a causa del coronavirus.

Desde la entidad sindical pidieron “la urgente intervención” de los ministros de Trabajo y de Salud, Claudio Moroni y Ginés González García, respectivamente, ante “la muy grave situación que reina en el departamento de Orán”, en la provincia salteña.

En este sentido, los dirigentes Ricardo Peidro, Hugo Godoy y Claudia Baigorria emitieron un documento explicando que en la localidad oransana de Hipólito Yrigoyen y en el Ingenio El Tabacal de la compañía Seaboard SA vienen alertando sobre esta situación ante la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

“La situación fue denunciada por el gremio azucarero salteño ante la ART y las autoridades locales y provinciales, pero no se obtuvieron respuestas. La realidad se agravó y estalló cuando no obstante los contagios y los muertos que provocó hasta ahora la pandemia, la patronal ofreció solo un plus de $2.000 denominado ‘Incentivo Covid’ para continuar trabajando”, detallaron en el comunicado.

Al mismo tiempo, la entidad gremial también advirtió que “solo en Orán están las Unidades de Terapia Intensiva (UTI), que están ya llenas. Las clínicas ya suspendieron a varias obras sociales que no están al día con sus pagos. Las grandes como el PAMI o el IPS no tienen hospital propio, por lo que todos los afiliados son derivados a las instituciones médicas”.

Por su parte, desde el sindicato azucarero destacaron que la compañía Seaboard SA representa “el principal foco de contagios por Covid-19 en Orán, ya que de forma diaria circulan más de 1.000 trabajadores”.

