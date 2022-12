‘Este es un Gobierno que impulsa la producción’

Javier Rodríguez destacó las políticas productivas y crediticias para el agro que impulsa el Gobierno provincial. / Foto: Raul Ferrari

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó las políticas productivas y crediticias para el agro que impulsa el Gobierno provincial y dijo que la situación del sector «en lo inmediato va a estar muy signada por el clima», por las implicancias de la sequía sobre la siembra y la ganadería.

En una entrevista con Télam, Rodríguez señaló que «que muchas de las inquietudes están cifradas de acá en adelante con respecto a los cultivos de verano» y que las últimas precipitaciones permitieron un avance en la siembra.

A continuación, los principales tramos del reportaje con Télam:

-¿Qué panorama tienen de la sequía en la provincia?

-Hubo afectación efectivamente. El ciclo seco arrancó en marzo y abril y se extendió hasta octubre en algunos lugares y en otros todavía continúa. Eso afectó en primer a lugar al trigo y la cebada, pero también a la ganadería y otras producciones que utilizan pasturas y granos. En función de eso, en la provincia ya declaramos 57 municipios en emergencia. Muchas de las inquietudes están cifradas de acá en adelante con respecto a los cultivos de verano. Estamos viendo que si bien hace un mes y un poco más el retraso en la siembra era muy marcado, con las últimas precipitaciones ha tendido a tomar los valores de los años preexistentes, siempre hablando de superficie. En el maíz todavía hay un retraso en la siembra del orden del 15%. Entonces estamos evaluando y dándole seguimiento a lo que va a pasar de acá en adelante. Con los productores que resultaron afectados trabajamos rápido, por un lado, para generar el mecanismo de la emergencia, que permite determinados beneficios impositivos y, por el otro, disponer líneas de financiamiento para que puedan encarar la campaña.

-¿Qué situación ve para el año a punto de comenzar en este sentido?

– El panorama en lo inmediato va a estar muy signado por el clima. Nosotros tuvimos una gestión muy signada por la pandemia en los dos primeros años y en el tercero por la guerra (entre Rusia y Ucrania) que modificó los precios, tanto de los productos como de los insumos y por la sequía. En ese contexto nosotros evaluamos un indicador que es importante, que son las superficies de cereales y oleaginosas, que estuvieron creciendo en estos periodos. En la campaña previa, también récord de producción de trigo, las superficies tuvieron una expansión mayor que en el período precedente. Pero la condición climática hace disminuir los rindes y hace que los volúmenes de producción no marquen ese récord. No obstante, esta expansión está en gran medida motorizada por la mayor abundancia de crédito como uno de los elementos que permite y que permitió el incremento de la superficie. En cuanto a otras actividades, es importante el crecimiento que se dio en la producción de carnes y la evolución de la producción de leche, que en el periodo 2015-2019 cayó drásticamente. Se logró revertir el ciclo y ahora los últimos datos hasta octubre nos daban a nivel nacional hay crecimiento.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense dijo que la situación del sector «en lo inmediato va a estar muy signada por el clima», por las implicancias de la sequía sobre la siembra y la ganadería./ Foto: Raul Ferrari

-Desde algunos sectores dicen que el gobierno lleva adelante políticas «antiproductivas». ¿Qué dice usted a esto?

-Queda claro que este es un Gobierno que impulsa la producción, que tiene una mirada productiva, que tiene un esquema y un conjunto de medidas de desarrollo productivo que por supuesto incluyen al sector agropecuario. Venimos mostrando en los hechos que en la provincia hay una política productiva y que eso tiene varios pilares. Es una política integral que tiene que ver con el financiamiento, con la infraestructura, con el agregado de valor y la producción de alimentos.

-¿Qué conclusión saca de estos tres años de gestión y cuál es el plan para 2023?

-Yo creo que cuando asumimos había muchas preguntas acerca de cómo iba a ser la gestión del gobernador (Axel) Kicillof. Y en estos tres años pudimos no solo mostrar, sino implementar una política productiva que incluye todos los sectores, entre ellos al sector agropecuario. La provincia es el motor productivo de la Argentina, pero además tiene una importancia muy grande tanto la producción agropecuaria como la industrial. Poder implementar a nivel provincial políticas con una mirada específica es algo fundamental y eso se ve con mayores inversiones en infraestructura, financiamiento y el apoyo a las distintas producciones. Tiene que ver también con una mirada que entiende que las políticas públicas tienen que ser segmentadas, orientadas más al mediano y al pequeño productor. Cuando iniciamos la gestión nos encontramos con una provincia que era tierra pasada. No había nada. Venía de una reducción muy grande de la cantidad de tambos, de pequeños y medianos productores y de la agricultura familiar en una situación absolutamente crítica y en estos tres años fuimos construyendo políticas públicas, que no existían cuando llegamos al ministerio. No tenían una mirada específica de la provincia, solo tomaban un programa de nivel nacional en su implementación y no desarrollaba ninguna línea específica de trabajo. Nosotros las fuimos desarrollando y va permitiendo generar transformaciones.

-Se viene un año electoral, ¿Cómo ve el panorama político?

-Está en claro que se ponen en juego modelos sustancialmente diferentes. Uno que ya lo conocemos, que lo vimos en el período de (Mauricio) Macri, de concentración de los ingresos y de reducción de los derechos de las enormes mayorías bajo las distintas formas en que aparecen, vinculados desde derechos de los jubilados a cuestiones como la educación. Lo vemos cuando en Diputados la oposición no quiere dar quorum para aprobar la creación de nuevas universidades. Y otro modelo que tiende a fortalecer a los trabajadores y las trabajadoras, a ampliar derechos. Eso es lo que este se pone en juego en un año electoral. Desde Juntos por el Cambio no es que están diciendo que van a hacer algo diferente, sino que van a hacer lo mismo, de manera mas abrupta. En un contexto sumamente complejo a nivel internacional, entendemos que hay dificultades para plantear un modelo productivo que permita mejorar las condiciones de vida de la población, pero tenemos en claro que es por este lado. Hoy hay crecimiento y el empleo está bien, pero sabemos que tenemos un tema clave que abordar que es reducir la inflación y garantizar que los salarios crezcan por encima de la inflación.