Esteban Bullrich confirmó que tiene Esclerosis Lateral Amiotrófica

Esteban Bullrich tiene la enfermedad de ELA.

En diciembre del año pasado, la dificultad para hablar con fluidez en una sesión del senador nacional Esteban Bullrich, causó preocupación en su entorno. En aquel momento, el legislador dijo que padecía un trastorno nervioso hasta hoy que confirmó su diagnóstico: Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), la enfermedad que sufre también Stephen Hawking.

En su comunicado oficial, dijo: “Es difícil transmitir noticias dolorosas, pero compartirlas es aliviador. Después de varios meses consultando médicos y haciéndome todos los estudios necesarios dimos con un diagnóstico definitivo sobre mi condición. Tengo Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad que provoca parálisis muscular y que es lo que me afecta el habla”.

ELA es una enfermedad de las neuronas en el cerebro, el tronco cerebral y la médula espinal, que controlan el movimiento de los músculos voluntarios, de acuerdo al sitio Medline Plus, que es producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos. Los escritores Roberto Fontanarrosa y Ricardo Piglia, como el físico Stephen Hawking, también cursaron esta patología.

Noticias relacionadas

“No me voy a mover de donde estoy. Esta situación no me impide continuar con mis funciones. Tengo un compromiso asumido con los bonaerenses y con los argentinos que no se modifica por este diagnóstico”, sostuvo el senador y añadió, en ese sentido: “Soy parte de algo mucho más grande que yo, y mi vocación de servicio está intacta”.

Bullrich dijo que cuenta con el apoyo de su familia, sus amigos y su equipo, agradeció la solidaridad con su situación y refirió que “todo pasa por algo”. Por último, sostuvo: “Voy a averiguarlo y a hacerlo valer la pena. Mi compromiso es encararla con la misma fuerza con la que enfrenté todas las otras, que nunca fueron fáciles”.

Comunicado oficial de Esteban Bullrich sobre su enfermedad ELA.