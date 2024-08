Estela de Carlotto: «Si pudieran matarnos, nos matan»

Tras el acto por el Día Internacional de la Conmemoración a las Víctimas del Terrorismo que se hizo en el Senado, en el que Victoria Villarruel adelantó que planea reabrir “las causas de víctimas del terrorismo” de la organización Montoneros, Estela de Carlotto advirtió sobre las actitudes «equivocadas» del Gobierno y denunció: “Si pudieran matarnos, nos matan”. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró que “la maldad se contagia” y dijo: “Me tienen un odio tremendo y yo no les hice nada”.

Con la visita de los diputados de La Libertad Avanza a los genocidas presos en Ezeiza y la filtración de proyectos de ley que buscan liberarlos como antecedente reciente, la vicepresidenta de la Nación retomó este martes su militancia por lo que define como “memoria completa”. Por eso, a la mañana siguiente, Estela de Carlotto declaró estar “como siempre, amaneciendo con malas noticias, realmente ya no sé qué más quieren”.

“Si pudieran matarnos, nos matan. No solamente a los que han sobrevivido, sino a los familiares, porque a mí me tienen un odio tremendo y yo no les hice nada. Yo defiendo la verdad, la memoria y la justicia, que es indispensable para una democracia. Esto está tomando un color muy extraño, muy feo, muy desagradable para la división de la sociedad argentina”, analizó la histórica referente de derechos humanos, en entrevista con Radio Re.

Además, Carlotto acusó al Gobierno de querer “implantar el odio al revés” e instalar el relato de “que las víctimas fueron las que dejaron muertas y desaparecidas a 30 mil personas, además del robo de bebés y de bienes. ¿Qué, son santos o qué pasó?”, dijo sobre los represores. “Ellos se equivocan en sus actitudes de Gobierno, como ir a ver, por ejemplo, a los presos de lesa humanidad”, analizó sobre La Libertad Avanza.

“Estamos viviendo un momento muy difícil, riesgoso y también muy peligroso, porque la maldad se contagia. Un día voy a salir de mi casa y me van a querer llevar presa o me van a tirar piedras en la vereda”, se inquietó. “Yo soy una mujer que odio no tengo, sino que quiero el castigo que corresponde, que sea el verdadero y que no den vuelta la página —al revés— para culpar a los que están no sabemos dónde. Son 30 mil personas y hay que buscarlas”, recordó la presidenta de la organización que busca restituir la identidad de los niños apropiados durante la dictadura.

«Es inadmisible que diputados elegidos democráticamente conspiren junto con represores condenados»

Respecto a Victoria Villarruel, comentó: “Esta gente odia, sobre todo alguien que no quiero ni mencionar porque después dice que yo hablo de ella y voy a repetir lo que dije: ‘No pierdo ni un minuto con una persona como ella’”. También recriminó que “el que gobierna no es el dueño del país, está ahí para dirigir” y convocó a “no tener resignación” y a “defendernos, sin violencia ni odio”.

Por último, Estela de Carlotto admitió que está abierta al diálogo con el Ejecutivo: “A Milei iría a verlo. No me va a recibir creo y, si tengo que hacerlo, eso le corresponde a la comisión directiva, pero cómo no voy a hablar con él, si es un ser humano”, reflexionó. Más tarde, desde Casa Rosada apoyaron la búsqueda de “justicia” de Villarruel, pero repitieron que esa “agenda” no es la del presidente y se alejaron hasta el punto de preguntarse “cómo va a impulsar esos proyectos siendo vicepresidenta”

Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel pidieron la expulsión de los legisladores que visitaron represores

La presidenta de la Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida; el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y la titular de Abuela de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, pidieron ayer en la Cámara de Diputados la expulsión de los legisladores libertarios que visitaron a represores en la cárcel. Así lo formularon ante la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, el órgano que estudia la conducta de los diputados que el 11 de julio se trasladaron hasta Ezeiza.

Presidido por la diputada del PRO, Silvia Lospennato, ese organismo parlamentario debatirá si conforma una comisión para investigar a los diputados libertarios que se reunieron con represores condenados por delitos de lesa humanidad. Los que efectuaron la visita fueron los diputados oficialistas Beltrán Benedit, organizador del tour; Guillermo Montenegro, un dirigente cercano a Victoria Villarruel; María Fernanda Araujo, Alida Ferreyra Ugalde, Rocio Bonacci y Lourdes Arrieta, quien este martes anunció su salida del bloque.

Estela de Carlotto expresó su posición a través de una carta que fue leída por un abogado de la entidad, donde pidió la expulsión de los funcionarios que se reunieron con Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda y Antonio Pernías, entre otros. En la nota leída por Guillermo Pérez Roisinblit, hijo de desaparecidos, Carlotto expresó que «no son solo genocidas con todo lo que significa, son personas que atentaron contra la democracia, y una de las primeras cosas que hicieron cuando instauraron la dictadura fue cerrar esta casa, el Congreso«.

«De pegarle a un jubilado no se vuelve»: la reacción de la oposición por la represión frente al Congreso

«Es inadmisible que diputados elegidos democráticamente conspiren junto con represores condenados por delitos de lesa humanidad para desconocer lo que la Justicia, con todas las garantías de la ley, ha demostrado: que cometieron crímenes gravísimos, que jamás se han arrepentido y que tampoco han brindado información para saber la verdad sobre el destino de nuestros hijos e hijas y de los cerca de 300 nietos y nietas que todavía buscamos», agregó.

Destacó que «resulta doloroso que haya legisladores que nieguen la verdad histórica, que conspiran a espaldas de la sociedad para otorgar impunidad a quienes tienen tanta información sobre el destino de nuestros nietos y nietas y de los 30 mil desaparecidos«. Carlotto señaló que «desde los organismos de derechos humanos y otros colectivos que han padecido de manera directa el terror del Estado represivo, hace tiempo venimos reclamando una ley contra el negacionismo”.

“Son ustedes junto a los otros poderes del Estado quienes deben construir las herramientas para garantizar la condena a los crímenes de lesa humanidad y la no repetición», añadió. «Por todo esto, la visita de estos seis diputados oficialistas a los condenados por delitos de lesa humanidad no puede quedar en el olvido. Deben ser sancionados por sus pares y aquí mismo deben pensarse las estrategias para que el negacionismo no avance en la Argentina«, concluyó Carlotto en su misiva.

ML