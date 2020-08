Estibadores, sin acuerdo por sueldos, quedaron a un paso del conflicto en el Puerto Buenos Aires

Los estibadores porteños advirtieron con retomar el plan de lucha en las terminales del Puerto de Buenos Aires tras fracasar ayer una vez más la negociación salarial con las empresas del sector.

En una nueva audiencia virtual de conciliación, el Sindicato Unidos Portuarios Argentinos, Puerto Capital y Dock Sud (SUPA) y el sector empresarial no lograron acercar posiciones y de no haber acuerdo la próxima semana podrían retornar las medidas gremiales en las terminales TRP, T4 y T5.

Así lo anticipó el secretario general del SUPA, Juan Corvalán, al criticar la “falta de respuesta a las necesidades de los trabajadores”, en una “clara muestra de insensibilidad ante el enorme esfuerzo que están realizando los estibadores exponiendo sus vidas en contexto de pandemia”.

El sindicato insistió con un aumento del 15% para cerrar la paritaria 2019-2020, para luego comenzar a discutir el nuevo calendario salarial desde el 1 de junio. Pero la postura fue rechazada por las empresas.

“Ellos (los empresarios) hablan de un pedido que no es acorde a la realidad. La realidad es que existe un acuerdo de parte firmado para cerrar la paritaria del año pasado y deben cumplirlo”, señaló Corvalán.

Y agregó: “La realidad es que los trabajadores portuarios seguimos trabajando, no paramos en ningún momento, para los portuarios no existe la pandemia, no existe protocolo, no existe ni siquiera un reconocimiento, cada día son más los infectados y tenemos menos trabajadores en los muelles”.

En ese marco, desde el SUPA apuntaron contra la gestión de la Administración General de Puertos (AGP) a cargo de José Beni. “Nadie mira el esfuerzo de los estibadores. Dónde está la AGP que no controla, no asegura cumplimiento de protocolos ni ayuda a los compañeros”, se quejó el sindicalista.

Tras el fracaso en la negociación, el ministerio de Trabajo extendió la conciliación obligatoria por cinco días más, hasta el viernes 21 de agosto. Ese día será clave: habrá una nueva reunión, y de no haber entendimiento, el SUPA retomará el plan de lucha en las terminales portuarias.

