Estiman una caída de hasta 340.000 empleos en Argentina por el coronavirus

El avance del coronavirus impactará fuertemente en el empleo en todo el mundo. Según la última estimación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las consecuencias de la pandemia pondrá en riesgo al 80% de la fuerza laboral.

En Argentina el golpe también será duro. Así lo pronostica un reciente informe técnico difundido por la OIT. Las estimaciones del organismo internacional hablan de una caída de hasta 340.000 empleos en el país.

La cifra surge de los estudios realizados por consultoras privadas respecto al derrumbe del PBI local.

“En el caso de Argentina, la rápida expansión mundial del coronavirus y su efecto contagio en la economía del país, así como las propias consecuencias de la llegada de la crisis sanitaria, hacen augurar una caída significativa del PIB en 2020”, señala el informe al que tuvo acceso Mundo Gremial.

Según fuentes privadas, la caída del PBI podría llegar hasta el 3,8%. En ese marco, se apoyan las estimaciones de la OIT sobre el empleo en Argentina.

“En base a estas proyecciones de crecimiento del PIB, se ha realizado una estimación del impacto en el empleo. Los resultados sitúan una caída del empleo en 180.000 personas ocupadas menos, en el escenario de una caída del PIB del 2 por ciento previsto por la OCDE. Si el PIB argentino llegase a registrar una caída del 3,8 por ciento, la disminución en el número de ocupados podría llegar a superar las 340.000 personas”.

Los números fueron incluidos en la nota técnica “El COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina: impacto y respuestas de política” elaborada por Christoph Ernest y Elva López Mourelo.

OIT: “El COVID-19 y el mundo del trabajo en Argentina: impacto y respuestas de política” by Mundo Gremial on Scribd

Las consecuencias económicas, laborales y sociales de la crisis del COVID-19 serán generalizadas y afectarán a la totalidad de la población. Pero, según el informe, hay cuatro grupos que sufrirán aún más el impacto.

1- Las mujeres: Están sobrerrepresentadas en las ocupaciones a cargo de atender a las víctimas de la pandemia –enfermeras, cuidadoras, etc.–, y tienen también mayor presencia en los sectores más afectados en términos de empleo debido a las restricciones a la movilidad de personas y al aislamiento social –es decir, el comercio, turismo, hostelería, entre otras–.

A su vez, “siguen asumiendo en mayor medida el trabajo no remunerado del cuidado en el hogar, carga que se multiplica debido al cierre de las escuelas y otros centros, teniendo que hacer frente al cuidado no solo de niños sino también de familiares enfermos y adultos mayores, en una situación de particular desgaste físico y emocional”.

2- Los trabajadores informales: tienen una elevada presencia en los sectores más afectados por las medidas de aislamiento, como es el caso del comercio, servicios personales y el trabajo doméstico.

3 – Trabajadores independientes, monotributistas: las restricciones al movimiento de personas y mercancías obligan a gran parte de los proveedores de servicios a parar su actividad. La mayoría de estos proveedores se desempeña como trabajadores por cuenta propia o monotributistas.

Esta condición implica que no están cubiertos por un seguro de desempleo u otras protecciones esenciales, como la cobertura por enfermedad profesional que les otorgaría un ingreso durante el periodo que no pueden trabajar.

Los trabajadores monotributistas también ven limitado el acceso a programas de protección social no contributivos, a los que sí acceden los trabajadores informales.

4- Los trabajadores del cuidado en los hogares: son más de un millón de personas, mayoritariamente mujeres cuyo trabajo, en la mayoría de los casos, es incompatible con las medidas de restricción a la movilidad.

Sus salarios, en general son más bajos que el promedio del país, suelen ser el sustento principal de sus hogares: el 44,2% de las trabajadoras de casas particulares en Argentina son jefas de hogar y el 75 % no están registradas.

