Estos son los anuncios para los trabajadores de salud – MundoPolítico

En el marco de los anuncios realizados por las autoridades provinciales en beneficio de los empleados de la administración pública, también se dieron a conocer algunas medidas económicas para los trabajadores del ámbito de la salud.

En la oportunidad, el gobernador Gerardo Zamora anunció el pase a contrato de locación de servicio para todos los integrantes del programa Sumar, consistente en casi mil empleados sanitarios. Este es una ampliación del Plan Nacer y beneficia a niños, niñas, adolescentes y adultos que no cuentan con cobertura sanitaria.

Por otra parte también se anunció un incremento del “código 14” que había dejado de actualizarse en el año 2000. “Entonces no había una emergencia como ahora, ese plus quedó sin actualización y en este momento es de 53 pesos y no contempla a los profesionales. A partir de febrero, junto con el aumento, estamos incorporando una actualización de más del 3600% con un monto de 2 mil por empleado”, explicó el mandatario provincial.

Además, anticipó que espera que cuando pase la pandemia pueda realizar el pase a planta permanente de los empleados que se encuentran con contrato de locación o de empleo. “Asumimos el compromiso con la Mesa de Diálogo. Esperamos en marzo, y con un estado de cierta normalidad, que todos aquellos empleados que tengan más de 3 años de antigüedad pasen de contrato de locación a empleo, y quienes tengan más de 5 años a planta permanente”, cerró.