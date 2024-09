estos son los nuevos escuderos de Von der Leyen en la Comisión Europea

Tiempos nuevos y caras nuevas para la Comisión Europea. Se llenará el Berlaymont de figuras que aterrizan en la capital comunitaria con el reto de aprender rápido para que la UE coja velocidad, con una perspectiva casi cien por cien geopolítica, y cada vez más preparada para competir en el mundo. Ursula von der Leyen quiere que todo gire en torno a su figura para así confirmar su perfil de hiperlideresa: pero no puede hacerlo todo sola. Así, habrá varios nombres que serán la ‘guardia pretoriana’ de la presidenta. Es el caso de Stephane Sejourné, Teresa Ribera, Henna Virkkunen, Piotr Serafin, Vladis Dombrovskis, Maros Sefcovic o Dubravka Suica.

Más allá de esa lista, Kaja Kallas tendré casi todo el foco en lo que se refiere al papel de la UE hacia fuera, como nueva Alta Representante. «El listón para ella está alto, no tanto por lo que ha hecho o no Borrell, sino porque ahora el cargo está cargado de importancia. Eso antes de 2022 no era así», resumen las fuentes comunitarias consultadas por 20minutos. En este sentido hay dos frentes abiertos: Ucrania y Gaza. Si bien en los últimos meses el jefe de la diplomacia europea se centró en el segundo conflicto, el principal encargo para Kallas es posar la mirada todo lo posible en la ayuda a Kiev. Representa el peso de los Bálticos en la nueva Comisión, que supone otro de los grandes cambios respecto a 2019.

Ribera y Sejourné son, junto a la propia Von der Leyen, las tres patas del banco. Ahora, es importante tener en cuenta que la perspectiva industrial de la Comisión provoca que sea el francés, vicepresidente en ese área, el filtro por el que casi todo tenga que pasar. De hecho, el papel de la española acabará más orientado hacia la Competencia (herencia que llega exigente desde Vestager) que hacia la transición ecológica, algo que ya no será una prioridad. Ribera tiene una doble realidad: su puesto es fuerte en el Ejecutivo comunitario, pero a la vez recibirá presión desde las áreas que serán prioritarias. Ya no hay un planteamiento ‘comercial’ de la UE, sino que la idea desde Bruselas es que Europa pueda ser, a medio plazo, una potencia. Ahí la voz que más se escuchará será la de Sejourné.

También tendrá peso Henna Virkkunen. Su cometido será el desarrollo de la soberanía digital de la UE. El concepto puede sonar genérico pero el proceso de digitalización es clave para el futuro de Europa, de la mano de la potenciación de las materias raras, la independencia tecnológica o la ciberseguridad. Una de las grandes preocupaciones de Bruselas son las llamadas «amenazas híbridas» y por eso la finlandesa tendrá un lugar reservado entre las personas que tendrán la última palabra. Ha ganado experiencia como eurodiputada, y como parte precisamente de la comisión de Industria e Investigación. Quienes la conocen en la capital comunitaria la definen como «afilada y preparada» para el reto que afronta.

¿Y qué pasa con Polonia? Piotr Serafin es el hombre. En todas las quinielas el Gobierno de Donald Tusk parecía estar moviendo su pieza en la nueva Comisión hacia un cargo relacionado con la seguridad, pero no ha sido así: se queda con Prespuestos. Y no, no es algo menor; sobre todo en una era en la que uno de los grandes debates pasa por más inversiones públicas, más apuestas comunes, más emisiones de deuda conjunta. El formato es el que se viene aplicando desde la pandemia, aunque ahora se oriente más a temas como la Defensa o la reconversión industrial. Casi todos los números tendrán que pasar por Serafin, hasta ahora Representante de Polonia ante la UE, para que salgan las cuentas. Es un técnico a cargo de los ‘cálculos’ de la Comisión Von der Leyen 2.0.

De los ‘repetidores’ hay tres que mantienen su fuerza aunque no ocupen una vicepresidencia: Vladis Dombrovskis, Maros Sefcovic y Dubravka Suica. El primero será el encargado de la productividad y de la simplificación de la burocracia, pero podría actuar también, como veterano que es, como pegamento entre los comisarios. El esquema es muy personalista, pero Dombrovskis puede elevarse como un buen ‘fontanero’ para Von der Leyen. El encargo a Sefcovic es conocido: será el enlace institucional, mientras que Suica asciende en otra de las grandes apuestas de la legislatura. La croata será la nueva comisaria para el Mediterráneo (la cual hay que llenar todavía de contenido).

¿Y el nuevo comisario de Defensa?

Hay, no obstante, alguna duda sobre cómo se van a desempeñar otros dos nombres: Andrius Kubilius como comisario de Defensa y Marta Kos a cargo de Ampliación. Sobre el primero, Borrell ya avisó hace meses de que podría «chocar con los Tratados». Fue uno de los grandes anuncios de Von der Leyen y ha acabado convertido en realidad. La Defensa es una competencia de los Estados miembros, así que falta por ver el peso de Kubilius en la práctica, aunque es probable que acabe siendo un mero trasmisor precisamente de las ideas y de los planes de los 27.

Kos, por su parte, tendrá que ver cómo casan sus quehaceres con los de Suica al frente del Mediterráneo. La ampliación es un punto prioritario en Bruselas, pero de nuevo el aterrizaje a la realidad es mucho más complicado de lo que parece: Ucrania, Moldavia y sobre todo los Balcanes occidentales -que llevan una década como candidatos a la adhesión- son los puntos en la agenda de la comisaria eslovena, que aparca su labor como diplomática para dar el salto a la esfera europea.

Con todo, la nueva Comisión Europea buscará ser un paraguas importante para las prioridades de los Estados miembros. Sin pesos pesados, Bruselas tendrá que concentrar sensibilidades muy concretas: las de Italia y Hungría en migración; las de Polonia o Finlandia en Defensa; las del sur en lo que se refiere al impulso económico y energético o las de Irlanda o Luxemburgo en lo que se refiere a la reducción de la burocracia. Antes en el Berlaymont estaba el contrapeso de los 27; ahora habrá un amigo… y eso puede tener trampa para el futuro de la UE. Von der Leyen y su ‘tropa’ tendrán que hilar muy fino y, sobre todo, acertar.