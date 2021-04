“Estoy convencido de que hay que prestarle atención al Norte argentino” – Télam

Alberto Fernndez: “En el siglo XXI no se puede vivir en ningn lugar sin agua porque es un derecho

Alberto Fernndez asegur estar “convencido” de que “hay que prestarle atencin al Norte argentino”, al inaugurar en Chaco el acueducto de El Impenetrable, donde se anunci adems el llamado a licitacin para la construccin de la Terminal de Cargas de Puerto Las Palmas, con una inversin de ms de 500 millones de pesos.

Fernndez dijo en su discurso, en la localidad Misin Nueva Pompeya, que en el siglo XXI “no se puede vivir en ningn lugar sin agua porque es un derecho”, y remarc que “es imperioso que el agua llegue”.

Destac la zona de El Impenetrable por “las casi cinco millones de hectreas de verde, de rboles”, y afirm que “hay que preservar los pulmones verdes porque dan vida” al declararse al mismo tiempo “enemigo de los desmontes”.

“Hoy siento que conozco un poco mejor a la Argentina, porque no poda conocerla si no vea lo que era El Impenetrable”, seal el mandatario y consider que es “una palabra que asusta mucho porque es muy difcil acceder por la densidad vegetal que este lugar tiene y en donde viven muchos argentinos”.

Participaron tambin del acto el ministro de Obras Pblicas, Gabriel Katopodis; el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el intendente de Misin Nueva Pompeya, Vicente Gonzlez.

Fernndez cont que Capitanich “est obsesionado por integrar este lugar al resto de su provincia para que EI Impenetrable sea cada da ms penetrable y poder acceder a esta regin”.

“Quienes viven ac tienen muestran admiracin, porque ac construyeron soberana, indic el Presidente, y remarc que “los pueblos originarios se han quedado radicados en estas tierras para preservar sus obligaciones ancestrales”.

La obra permitir completar la red de provisin de agua potable para Wich el Pintado, El Sauzal, Nueva Pompeya y Fuerte Esperanza, incluyendo 60 comunidades rurales.

“Ni a Nstor (Kirchner), ni a Cristina (Fernndez de Kirchner) ni a m nos asust el concepto de impenetrable” y remarc que “Nstor le dio derechos al Norte Grande, Cristina los inici y yo tuve la tarea de concluir esta obra, que es agua para los que viven en El Impenetrable”.

“El gobernador me contaba que llueven 500 milmetros anuales y destacamos la importancia de reservarla para el consumo de aquellos que estn lejos”, complet Fernndez y cont que el intendente “indicaba que si la lluvia no aparece, estn los camiones cisternas repartiendo el agua, lo que habla de la solidaridad de la gente”.

Segn el mandatario, la pandemia del coronavirus “da menos derechos de diferenciarnos” porque “es una tragedia universal”, y subray el hecho de “poner en marcha otra obra de potabilizacin de agua del Ro Bermejo”

Durante el acto, Capitanich le entreg a Fernndez el Decreto 913 que lo declar como “Husped de Honor”.

Obras

El acueducto de El Impenetrable permitir abastecer de agua potable a las localidades de Wichi, Nueva Pompeya, El Sauzal, Fuerte Esperanza y a la poblacin dispersa de la zona.

Adems, el gobierno nacional se comprometer a asignar los recursos necesarios para que en los prximos 90 das se pueda avanzar con la licitacin pblica para dar inicio a la construccin de la Terminal de Cargas de Puerto Las Palmas, que se encuentra sobre la Hidrova Paran-Paraguay.

Las obras requerirn una inversin de ms de 500 millones de pesos, que contar con el aval del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para avanzar con el financiamiento.

El canal de navegacin es estratgico, ya que cuenta con un nivel de agua (calado), continuo y suficiente para operar sin necesidad de obras de mantenimiento de dragado.