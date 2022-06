«Estoy convencido de que Kiev es el objetivo definitivo de Putin», dice el alcalde de la capital ucraniana

Dos de los ucranianos más famosos del mundo son los hermanos Vitali y Vladimir Klitschko. Ambos fueron campeones del mundo de boxeo de los pesos pesados y ahora son importantes figuras: Vitali es alcalde de la capital, Kiev, y Vladimir es jefe del Ejército Territorial de Ucrania.

Ambos han concedido una entrevista al diario inglés The Mirror, desde su búnker en la capital, ofrecen su visión de una guerra propiciada por una invasión que tuvo lugar el pasado 24 de febrero.

«Los rusos alguna vez fueron considerados como nuestros hermanos. Y siempre me han enseñado que nunca debes pelear con tu hermano. Nuestra madre dijo que Vladimir y yo nunca debíamos, y nunca lo hicimos en nuestras carreras de boxeo, aunque eso hubiera valido muchos millones», dice Vitali Klitschko.

«Somos medio rusos, nuestra madre es rusa, entonces, ¿cómo puedo odiar a los rusos? Odio lo que está haciendo Putin. Putin no es solo malvado, es un enfermo mental, un cobarde que finge ser macho para ocultar su debilidad», prosigue el alcalde de Kiev.

Respecto al momento actual de la guerra, Vladimir dice: «La situación es muy frágil y lo podemos sentir. Las sirenas siguen encendiéndose y apagándose, y los cohetes rusos vuelan por todas partes alrededor de Ucrania».

«Estoy convencido de que Kiev es el objetivo final de la invasión. Putin es como un adicto a la comida, cuanto más come, más crece su apetito», sentencia el exboxeador, de 46 años.

«Putin está atrapado en el pasado, tratando de hacer retroceder el mundo 50 años cuando los soviéticos levantaron una cortina de hierro y lucharon en la Guerra Fría. No puede tener éxito en el siglo XXI cuando las personas están tan conectadas a través de las redes sociales y los viajes», dice tomando la palabra Vitali Klitschko.

«Tiene que estar enfermo para tomar esta loca decisión de destrozar la vida de millones de personas. Proviene de alguna idea enfermiza de reconstruir el mundo. Pero no puede. El mundo es muy global. Ya pasó el momento en que podías luchar para apoderarte de la tierra y hacer propaganda, como hace 50 años en la época soviética. Es una persona del pasado. Y también trae una gran tragedia al pueblo ruso«, sentencia.

«Será una batalla difícil. Estamos frente a uno de los ejércitos más fuertes del mundo. Sin embargo, tenemos tanto éxito porque esta es nuestra ciudad natal, es nuestro hogar y el futuro de nuestros hijos: el ejército ruso lucha por el dinero«, dice Vitali Klitschko.

Las dos veces que ha llorado Klitschko

«Esta guerra me ha hecho llorar al menos dos veces», explicó también el alcalde. «Primero, cuando fui a nuestra estación de tren y encontré a un grupo de niños a punto de ser evacuados. Uno de ellos, de cinco años, de Bucha, preguntaba desesperadamente por su mamá y su papá«, dijo.

«Un hombre que los había estado cuidando dijo: ‘Todavía no puedo decirle que los rusos los mataron a ambos’. En segundo lugar, un niño de Letonia nos envió un tarro de galletas lleno de monedas (los ahorros de toda su vida) y dijo que deberíamos gastarlo en los niños ucranianos heridos por la guerra. Le di 100 dólares a una organización benéfica y me quedécon el frasco y las monedas para mostrárselos a la gente. He invitado a ese chico a que venga como mi invitado a Kiev tan pronto como termine la guerra», concluye.