ESTRATEGIA JUDICIAL DE ALBERTO, LLEGA PLATA DE FMI, TOLOSA PAZ CON 16 NIETOS | EL NOTICIOSO 23-08-21

El FMI nos mandó más de 4.000 palos verdes que el gobierno va a usar para pagarle al Fondo Monetario Internacional. Inminente circulación comunitaria de Delta en Argentina. ¿Y la venta de Costanera Sur? Ayer hubo una movilización masiva en bicicleta y un abrazo a la Reserva Ecológica Costanera Sur luego de la media sanción de la legislatura porteña al convenio por la venta de una parte de la Costa que conforma un humedal. Joe Biden presionado a dejar las tropas en Afganistán, cosa que no le gusta mucho al Talibán que dijo que si no cumplen con la retirada de tropas para el 31 de agosto “habrá consecuencias”. La ex presidenta de facto de Bolivia Jeannine Áñez intentó suicidarse.

0:00 Apertura

0:52 Noticias

11:10 PDB y la gente

12:43 Síntesis

14:42 Video de cierre

#HumedalSiTorresNo #DerechosDeGiroFMI #QuiénEndeudaMásRápido

PDB EL NOTICIOSO es el noticiero diario de País de boludos. Un formato breve para enterarte de la coyuntura sin sufrir (tanto).

Conducción: Nico Guthmann

Guión: Nico Guthmann, Agustina Colombo, Violeta Weber

Puesta en el aire: Dora Schoj

Diseño Gráfico: La Vieja Flores, Dora Schoj

Video final: Fede Simonetti, Julian Urman, Jota Szeps

Música original: Minco

Si todavía no te suscribiste a nuestro canal, apretá el botón rojo y sumate a PDB

Somos un medio autogestivo que se sustenta exclusivamente con los aportes de quienes lo aman como nosotres. Así que si querés mandarnos unos morlacos, unas vituallas, biyuya, verdes, rúcula, bacalao, LA GUITA, podés hacer un aporte único o una suscripción mensual acá: http://www.paisdeboludos.com.ar/

Y si andás con poca guita porque vivís en Argentina también nos ayuda que dejes tu comentario en el video. O que le pongas like o dislike. Ah, y suscribite al canal, eso sí o sí. Se hace con el botoncito rojo. Eso ya lo dijimos pero ¡Todo sea por el algoritmo!

Para recibir nuestros capítulos apenas salen este es nuestro canal de Telegram: https://t.me/pdbargentina

Nuestras redes:

https://www.instagram.com/paisdeboludos/

Tweets by paisdebolu2

https://www.facebook.com/PaisDeBoludos/

Además de PDB EL NOTICIOSO en País de boludos tenemos:

El formato original que dio nacimiento al canal: https://www.youtube.com/watch?v=yc9bZxnGPcI&list=PLbyyyWcdFPrR_LYW3o3Q58SyrYIdt927f&ab_channel=PaisDeBoludos

Pero entonces: https://www.youtube.com/watch?v=uroOt2kakiA&list=PLbyyyWcdFPrQUuW4s7VGMSzZWc74_jq82&ab_channel=PaisDeBoludos

Transmisiones en vivo: https://www.youtube.com/watch?v=E2EBhdvToSY&list=PLbyyyWcdFPrTaUqdn4dwU6Pm-7R-tWnyd&ab_channel=PaisDeBoludos

Nuestro podcast ¿Cómo le explico a mi alien? https://open.spotify.com/show/74e9dnTOQn8uuiD085jTUj?si=KK3i5_SwRMa-YOBRMVZcrg

La Historia y su Música. Un programa animado y musical que en su primera temporada recorre el nacimiento de nuestra patria, desde las invasiones inglesas hasta la firma de nuestra Constitución. Conduce Minco https://www.youtube.com/watch?v=wFhWu61R6I8&list=PLbyyyWcdFPrQfWS9deIe7i9S9qa5MXBE_&ab_channel=PaisDeBoludos

Y queremos hacer mucho más, por eso contamos con tu aporte en paisdeboludos.com.ar



source