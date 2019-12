ESTRELLAS EN NUEVA YORK | 7miradas

Antes la Meca era Paris. Para los pintores latinoamericanos y los del resto del mundo. Allí se congregaban los Picasso, los Modigliani, los Klee…si Paris era una fiesta, como lo definió Hemingway.

Son otros tiempos: El prestigio se mudó del otro lado del Atlántico. La Meca es New York. Que bendice a sus visitantes de pincel en mano y tiene además un potente arte propio. Como si fuera poco cuentan con un color propio: el verde de los dólares de los coleccionistas oriundos. Un ejemplo arcaico: el muralista Diego Rivera, quien pretendió conjugar su comunismo con el mecenazgo de un Rockefeller. (A Little too much…) Hoy son otros los aspirantes y los adquirentes. En resumen en estos días los latinos recaudaron US50 millones. No está mal.

Christie´s hizo la subasta de Arte Latinoamericano y vendió por 26 millones. Los mexicanos siguen llevando el bastón de mando. Un retrato grande de Frida Kahlo logró 5,8 millones de dólares. Y unas flores de 64cm de diámetro pintados por Frida se vendieron en 31, 1 millones de dólares. Fueron pintadas en 1941, compradas por la actriz Paulette Goddard y revendidas hace unos 40 años muy poco. Hoy se pagaron 3,1 millones por ellas.

Del colombiano Fernando Botero (87) se ofrecieron 6 bronces. Ventas entre 1,9 millones y 275 mil dólares. Incluye una bella “Paloma” y el promedio de venta de 800 mil dólares por las esculturas, también otras tantas pinturas en 4 millones de dólares. Botero representa 1/3 de estas ventas, incluyendo 2 millones por la pintura “Tablao Flamenco”. Ese mismo cuadro en 1984, en la Marlborough galleries de Nueva York se cotizó en 250 mil dólares…Buenos precios para Diego Rivera y Rufino Tamayo y malas ventas de arte cinético de los venezolanos Jesús Soto y Carlos Cruz-Diez.

Sotheby´s hizo lo suyo: Un Torres García se vendió en su remate principal en 2 millones. Christie´s hizo un remate on-line donde Marta Minujín se ofrecía el capó de un Porsche que había intervenido con colores y luces de neón hace unos 5 años, con base de 8 mil dólares y remontó a 87.500 dólares. Bravo por Minuijín! Es bien conocida en New York –que adora- y en cualquier momento puede dar otro sartenazo.