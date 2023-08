Etiopía y Arabia Saudita investigarán presuntos asesinatos de migrantes

El gobierno etíope anunció este martes que investigará junto con Arabia Saudita la denuncia de la ONG Human Rights Watch (HRW) que acusó en un informe a guardias fronterizos sauditas de haber asesinado a «cientos» de migrantes del país africano entre 2022 y 2023.

«El gobierno etíope investigará rápidamente el incidente junto con las autoridades sauditas», anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país en un comunicado difundido en X (antes Twitter), consignó la agencia de noticias AFP.

«En esta fase crítica, se recomienda encarecidamente actuar con la máxima moderación y no hacer declaraciones innecesarias hasta que haya concluido la investigación», añadió la cartera etíope, que a su vez destacó que «a pesar de esta desafortunada tragedia, los dos países mantienen unas relaciones excelentes y duraderas».

La ONG con sede en Nueva York acusó el pasado lunes en un informe a los guardias fronterizos sauditas de disparar y matar a «cientos» de migrantes etíopes que intentaban cruzar al rico reino por Yemen entre marzo de 2022 y junio de 2023.

Las autoridades sauditas rechazan las acusaciones de la ONG: una fuente gubernamental aseguró a AFP que eran «infundadas» y que no se basaban «en fuentes fiables».

Por su parte, Estados Unidos, un viejo socio de la monarquía del Golfo, pidió una investigación.

El informe de la HRW es «muy preocupante» y sus «acusaciones, muy graves», reaccionó el pasado lunes el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que, no obstante, para ellos era «muy difícil confirmar la situación en la frontera» y añadió que «impedir la migración con el cañón de una pistola es intolerable».

Saudi authorities are spending billions on sports-washing to improve their image.

But out of public view, Saudi border guards have killed at least hundreds of Ethiopian migrants and asylum seekers, including women and children, who tried to cross the Yemen-Saudi border. pic.twitter.com/1XmJavfxWI

— Human Rights Watch (@hrw) August 21, 2023