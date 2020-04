Europa amplía las recomendaciones del uso de mascarilla a toda la población y no solo al personal sanitario

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés-, dependiente de la Unión Europea, ha elaborado un informe en el que recomienda el uso de mascarillas a toda la población para reducir el riesgo de contagio del coronavirus de las personas asintomáticas o presintomáticas.

El documento, publicado este miércoles, revela un cambio de postura en torno a esta medida de prevención, puesto que antes solo recomendaba su uso al personal sanitario mientras que ahora lo extiende a toda la población ante el riesgo de contagio desde las personas que todavía no manifiestan síntomas del virus pero que ya están infectadas y por lo tanto pueden diseminarlo. “Cada vez hay más pruebas de que las personas con síntomas leves o sin síntomas en las etapas pre-sintomáticas y tempranas de infección puede contribuir a la propagación de COVID-19″, señala el escrito.

En concreto, recomienda su uso especialmente cuando se visiten lugares cerrados y ocupados como supermercados, centros comerciales, o transporte público, y matiza que pueden ser de distinto textiles, no es necesario que se trate de mascarillas médicas, “especialmente si, debido a problemas de suministro, se debe dar prioridad a las médicas para su uso como equipo de protección personal por parte de los sanitarios”, ya que éstos tienen preferencia.

Además, recalca que su uso en toda la población “debe considerarse solo como una medida complementaria y no como un reemplazo de las medidas preventivas establecidas”. Es decir, hay que seguir guardando la distancia mínima entre personas, una higiene meticulosa de las manos y evitar tocarse la cara, la nariz, los ojos y la boca.

La OMS, escéptica

La OMS, por su parte, se muestra escéptica con esta medida al considerar que podría derivar en una carencia de medios de protección para quienes más los necesitan: personas con síntomas o con mayor exposición al virus, como los sanitarios. “El uso de mascarillas no se requiere para gente sana”, reiteró hace solo unos días el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, recordando que pueden dar una falsa sensación de seguridad a quienes las usan y hacerles olvidar otras medidas de prevención esenciales.

No obstante, la organización reconoce que no hay respuestas definitivas sobre este asunto y continúa evaluando un uso más amplio de mascarillas, especialmente en países donde, por ejemplo, hay escasez de agua y no es posible el lavado frecuente de manos.

En nuestro país, el ministro de Sanidad, Salvador Illa no descarta aconsejar a la gente su uso para salir a la calle, pero por le momento no hay existencias suficientes como para implantar esa medida, por lo que tanto Illa como el resto del Gobierno han dejado claro que no se recomendará su uso masivo hasta que no haya suficientes para que todo el mundo pueda acceder a ellas. “El Gobierno no va a exigir nada que no se pueda cumplir”, recalcó el responsable de Sanidad.