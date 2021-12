Europa avanza en la vacunación infantil por miedo a la propagación de Ómicron

Varios países europeos iniciaron este miércoles la vacunación contra el coronavirus en niños de entre 5 y 11 años de edad mientras que otros se prepraran para hacerlo en los próximos días o están a la espera de indicaciones de sus órganos reguladores, en un esfuerzo por hacer frente al resurgimiento de la pandemia y mantener las escuelas abiertas de cara a la expansión de la nueva variante Ómicron.

España, Dinamarca, Grecia, Hungría, Austria y varios estados de Alemania, entre ellos Berlín, iniciaron la inmunización de niños menores de 12 años, el grupo de edad actualmente más afectado por los contagios, para el que la agencia de medicamentos europea autorizó a finales de noviembre la vacuna de Pfizer-BioNTech.

El comienzo de esta nueva etapa en el proceso de vacunación de la Unión Europea (UE) coincide con declaraciones hechas hoy por la presidenta de la Comisión Europea (CE), el Ejecutivo de la UE, Ursula von der Leyen, ante el Parlamento Europeo de que se espera que Ómicron sea «la nueva variante dominante en Europa a mediados de enero».

Con un 66,6% de la población comunitaria inmunizada, la dirigente europea animó a seguir aumentando esta proporción porque «el precio que pagaremos si la gente no está vacunada continuará aumentando», con afectaciones en las fiestas navideñas o cierres de escuelas y otras actividades.

We are facing another Christmas in pandemic mode.

But we are more prepared to fight the virus than ever.

Over 66% of Europeans have received two shots.

