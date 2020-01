Europa da el primer paso para una posible ruptura del acuerdo nuclear con Irán

Francia, el Reino Unido y Alemania han puesto en marcha este martes un mecanismo para obligar a Irán a cumplir con el acuerdo nuclear dado a las violaciones que ha cometido, según han informado en un comunicado conjunto, en el que han subrayado que no se suman a la campaña de presión de Estados Unidos. Este es el primer paso que dan los países de la Unión Europea para una posible ruptura del pacto suscrito en 2015. El presidente de EE UU, Donald Trump, abandonó el acuerdo nuclear en mayo de 2018, lo que supuso la reimposición de sanciones al régimen iraní por parte de Washington.

“No hemos tenido otra opción, dadas las acciones de Irán, que dejar plasmadas hoy nuestras preocupaciones de que Irán no está cumpliendo sus compromisos bajo el JCPoA (Plan de Acción Integral Conjunto, nombre técnico del acuerdo) y remitir este asunto a la Comisión Conjunta bajo el Mecanismo de Resolución de Disputas, según lo establecido en el párrafo 36 del JCPoA”, indicaron los tres Estados europeos en una declaración conjunta.

Josep Borrell, Alto Representante de Política Exterior de la UE, ha señalado que la intención no es reimponer las sanciones a la República Islámica, y que el acuerdo nuclear “es más importante que nunca”, además de “no tener alternativa”.

Desde la salida de EE UU del acuerdo nuclear, Irán ha ido aumentando su capacidad de enriquecer uranio por encima de los límites que fijaba el pacto, intensificando la presión sobre la UE.

Teherán anunció el pasado domingo que dejará de respetar sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear firmado con Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania hace cinco años, en particular los límites en materia de enriquecimiento de uranio, que puede ser empleado para fabricar un reactor y fabricar un arma nuclear. El pasado julio anunció que dejaba de respetar el límite de enriquecimiento de uranio (capado por el pacto a un 3,67%). No obstante, según las últimas medidas de los inspectores del OIEA, no ha pasado del 4,5%, muy por debajo del 20% que alcanzó antes de la firma y del 90% que constituye el grado de pureza necesario para una bomba atómica.