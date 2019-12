Evacuados el embajador y personal diplomático de la Embajada de EE UU en Bagdad por las protestas ante la legación | Internacional

Miles de manifestantes y milicianos se han congregado este martes frente a la puerta principal del complejo de la Embajada de Estados Unidos en Bagdad para condenar los bombardeos de Washington en la frontera sirio-iraquí contra una facción proiraní a la que acusa de atentar en repetidas ocasiones contra intereses norteamericanos en Irak. Los ataques aéreos dejaron en la noche del domingo al menos 25 combatientes iraquíes muertos y 51 heridos y han provocado una ola de indignación en el país árabe que ha dejado en segundo plano la rebelión espontánea contra la clase política y su principal mentor, Irán, reavivando también el sentimiento contra la presencia estadounidense.

Miles de manifestantes atravesaron los puestos de control que normalmente restringen el acceso a la zona verde de alta seguridad, donde está la Embajada, gritando “muerte a Estados Unidos”. Las fuerzas especiales de seguridad de Irak se desplegaron delante de las puertas del edificio para impedir la entrada al edificio. Los manifestantes quemaron entonces banderas estadounidenses y arrancaron las cámaras de seguridad. El embajador y parte del personal diplomático han sido evacuados de la Embajada, según han explicado a la agencia Reuters dos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores iraquí. Dentro del edificio, según una fuente oficial, quedan miembros del personal de seguridad.

Los manifestantes van vestidos con el uniforme de combatientes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP), una coalición de paramilitares dominada por facciones chiitas proiraníes a la que pertenecen las Brigadas de Hezbolá, la facción atacada en los bombardeos estadounidenses del pasado domingo. El líder de las FMP —también conocidas como Hashd Al Shaabi—, Qais al-Khazali, y otros dirigentes milicianos se han sumado a esta movilización, en la que se han ondeando banderas de las Brigadas de Hezbolá como gesto de apoyo a este partido-milicia, considerado organización terrorista por la UE y Estados Unidos. “Los estadounidenses no son bienvenidos en Irak. Son una fuente de maldad y queremos que se vayan”, ha dicho a Reuters al-Khazali. Las FMP son una coalición de milicias —muchas de ellas apoyadas por Irán— formada para luchar contra el Estado Islámico (ISIS, en sus siglas inglesas) y que ahora está integrada en las fuerzas de seguridad iraquíes.

Algunas mujeres con banderas iraquíes y de las FMP también han participado en la protesta. En la manifestación había pancartas que rezaban “El Parlamento debe expulsar a las tropas estadounidenses, si no, nosotros las echaremos” o “Cierren la Embajada estadounidense de Bagdad”. Los manifestantes coreaban cánticos como “Estados Unidos es el gran Satán” o “¡no, no a América! ¡No, no a Trump!”. A la manifestación también ha acudido el número dos de las FMP, Yamal Yaafar Ibrahimi, conocido como Abú Mahdi al Muhandis, según Reuters.

Los bombardeos, que Washington ordenó en represalia por la muerte la semana pasada de un contratista estadounidense en un ataque con cohetes contra una base en Irak, han azuzado el sentimiento antiestadounidense. El ataque que terminó con la vida del contratista no fue reivindicado por ninguna milicia, pero Estados Unidos, que ya había sufrido múltiples ataques contra sus intereses en Bagdad por los que prometió una respuesta firme, lo achacó a la facción chiita de las Brigadas de Hezbolá.

Las autoridades políticas y religiosas de Irak condenaron y rechazaron la respuesta de EE UU y el Gobierno calificó la acción como “una violación de la soberanía iraquí”. Por su parte, el prominente clérigo chií Muqtada al Sadr aseguró este lunes en un comunicado que está dispuesto a “expulsar” a EE UU de Irak “por medios políticos y legales” y, para ello, pidió colaboración entre instituciones y partidos políticos.