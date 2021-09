Evacuaron a más de un centenar de personas de Kabul en el primer vuelo en dos semanas – Télam

Desde el 30 de agosto slo haban partido vuelos privados. (AFP)

Ms de un centenar de personas, entre ellos estadounidenses, fueron evacuadas este jueves desde el aeropuerto de Kabul en el primer vuelo con extranjeros en despegar desde la capital de Afganistn luego de que las ltimas tropas de Estados Unidos partieran del pas a fines de agosto.

El primer avin de la lnea Qatar Airways despeg de Kabul en direccin a la capital de Qatar, Doha, inform el canal televisivo Al Jazeera.“Unos 113” pasajeros se encontraban a bordo del Boeing 777, incluyendo estadounidenses, canadienses, alemanes, britnicos y ucranianos, inform el reportero de la cadena catar desde el aeropuerto internacional Hamad.

“Estn transitando por Doha. Despus de que pasen por la aduana, sern llevados temporalmente a un complejo aqu en Doha, donde se alojarn evacuados y refugiados afganos”, precis.Previamente, fuentes concordantes haban dicho que haba 200 personas en el vuelo.

Fue el primer vuelo desde que el 30 de agosto finalizara la catica evacuacin de ms de 120.000 personas”

El enviado especial de la Cancillera qatar para antiterrorismo y resolucin de conflictos, Mutlaq Al Qahtani, declar que el aeropuerto est listo en un 90%, “pero su apertura est planeada gradualmente”, inform la agencia de noticias Sputnik.

“Es un da histrico para el aeropuerto de Kabul”, dijo Al-Qahtani, y agreg que los vuelos internacionales se reanudaran “progresivamente”.

Este vuelo se lleva a cabo cuando los talibanes intentan afianzar su rgimen, menos de un mes despus de que tomaran el control de Kabul.

Imgenes difundidas por Al Jazeera mostraron a varias familias esperando con valijas en el aeropuerto de Kabul.“Estamos muy agradecidos con Qatar”, dijo uno de los pasajeros.

El primer vuelo en dos semanas tuvo como destino Qatar. (AFP)

En tanto, en las calles de Kabul, fuera del aeropuerto, se vean muchos ms combatientes talibanes armados que los das anteriores -incluyendo las fuerzas especiales con equipos militares-, en las esquinas y en los puestos de control del trfico en las grandes avenidas, inform la agencia de noticias AFP.

Tensin interna

Los talibanes no dejan de reiterar que han cambiado y ya no son aquel rgimen represivo, especialmente con las mujeres, que gobern entre 1996 y 2001.Sin embargo, en sus primeras semanas en el poder muestran que no tolerarn ningn tipo de oposicin.

Este jueves varias protestas en favor de la libertad fueron anuladas en la capital afgana, luego de que el nuevo Gobierno prohibiera este tipo de actos.

Durante la semana, talibanes armados haban dispersado concentraciones de cientos de personas en varias ciudades del pas, entre ellas Kabul, Faizabad (noreste) y Herat (este), donde murieron dos personas por disparos.

Para poner fin a las movilizaciones, este mircoles, el Gobierno orden que cualquier manifestacin tena que estar autorizada por el Ministerio de Justicia, y que “por el momento”, ninguna lo estaba.

Los talibanes anunciaron est semana su Gobierno de transicin formado por miembros ultraconservadores, algunos de los cuales ya intervinieron en el rgimen fundamentalista de los aos 90.

A pesar de que los talibanes haban prometido que incluiran a miembros de otros grupos en el gobierno, la realidad es que los puestos clave anunciados estn en manos de lderes talibanes: el ministerio del Interior est dirigido por Sirajuddin Haqqani, jefe de la temida red Haqqani (calificada de terrorista por EEUU) y el de Defensa por el mullah Yaqub, hijo del mullah Omar, fundador del movimiento.

Mohammad Hasan Akhund, que fue ministro entre 1996 y 2001, est al frente del Gobierno.

Este nuevo Gobierno se enfrenta a la difcil tarea de relanzar la economa del pas y lidiar con los complejos problemas de seguridad, incluida la rama local del grupo Estado Islmico (EI), rival de los talibanes y que est detrs de sangrientos atentados.

El ltimo judo de Afganistn abandon Kabul

Tras el regreso al poder de los talibanes, el ltimo judo de Afganistn abandon el pas este mircoles con la idea de refugiarse en Estados Unidos o Israel, segn afirm el empresario que gestion su partida.

Nacido en la dcada del 50 en la ciudad occidental de Herat, hogar de decenas de miles de judos durante 2.500 aos, Zebulon Simentov declar en abril pasado que no se quedara en el pas si los fundamentalistas islmicos regresaban al Gobierno.

“Soy el ltimo, el nico judo de Afganistn (…) Las cosas podran empeorar para mi aqu. He decidido irme a Israel si regresan los talibanes”, dijo entonces a la agencia de noticias AFP.

Cinco meses ms tarde, Simentov cumpli su promesa y dej el mircoles su pas natal para vivir en una “nacin vecina” antes de viajar eventualmente a Nueva York, segn inform a la agencia francesa Moti Kahana, un israelo-estadounidense al frente de una compaa de seguridad.”No quera irse”, puntualiz.

Durante dcadas, Simentov haba rechazado dejar Afganistn: sobrevivi a la invasin sovitica, a la guerra civil, al primer rgimen de los talibanes y a la ocupacin de las tropas estadounidenses y de la OTAN.

Sin embargo, Kahana precis que el hombre estaba amenazado de muerte por la rama afgana del grupo radical Estado Islmico y finalmente termin por emigrar.

En total, 29 personas fueron evacuadas con l, entre ellas su “mejor amigo” y sus hijos, segn indic el empresario, quien agreg que el ltimo judo afgano tiene familia en Nueva York y le gustara reunirse con ella para la fiesta del Yom Kippour el prximo 15 y 16 de septiembre.

.