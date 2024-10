Evo Morales, acusado de haber violado a una menor de 15 años con la que llegó a tener un hijo

Evo Morales, expresidente de Bolivia, está siendo investigando por la Fiscalía de su país por un delito de estupro después de que fuera acusado de haber tenido un hijo con una adolescente de 15 años a la que violó. Así lo ha confirmado el fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, quien destituyó a la fiscal que se encargaba del caso.

«No me extraña ni me preocupa!», ha escrito Morales en X, antes Twitter, en referencia a esta acusación. «Todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual, me amenazaron, me persiguieron, me encarcelaron, intentaron matarme. No tengo miedo! No me callarán!», ha añadido. Así, según el equipo que rodea al expresidente del país, el Gobierno actual presidido por Luis Arce, está persiguiendo judicialmente a Morales debido a la tensión que mantienen ambos políticos por el liderazgo de la izquierda.

Esta no es, aun así, la única causa abierta contra Morales, sino que el expresidente tiene abiertas otras dos investigaciones judiciales. Pese a ello, la de estupro se ha convertido en la acusación que más intensidad ha cobrado en las últimas semanas.

El presidente actual, por su parte, ha pedido que la causa sea declarada «en reserva» al haber «una menor de por medio». Por el momento, no se han revelado los nombres de la víctima ni su familia, aunque en las redes sociales sí han circulado algunas informaciones, así como el certificado de nacimiento del supuesto bebé. Tampoco se conoce que haya alguna denuncia directa de la presunta víctima.

Mientras la causa continúa su curso, se cree que Morales se encuentra en algún lugar de la región de Chapare, donde al parecer se habría rodeado de un gran número de compañeros que le apoyaron durante su presidencia.

Así, contra él no se ha emitido tampoco ninguna orden de detención después de que sus abogados interpusieran un recurso judicial para suspender la que existía, motivo por el que el Lanchipa destituyó a la anterior fiscal.

Denuncias previas

Lo cierto es que no es la primera vez que Morales se enfrenta a acusaciones de este tipo. En el año 2016, aún estando en la presidencia, se reveló que había tenido una relación con otra mujer que aseguró que habían tenido un hijo cuando ella era todavía menor. Tras un proceso penal, un tribunal acabó declarando que este hijo nunca había existido y la mujer fue condenada a seis años de prisión aunque, tras su liberación, continúo asegurando que el menor sí había existido y que se lo «habían arrebatado».

Algo similar ocurrió en 2020 con Morales ya exiliado en Argentina. En ese momento, el presidente de Bolivia, Jeanine Añez, detuvo a una menor de 19 años y confiscó su móvil. Posteriormente, se publicaron los mensajes que ella le enviaba a Morales afirmando que su relación había comenzando cuando ella era menor de edad.

A pesar de ello, no hubo ningún proceso judicial después de que la mujer no presentara ninguna denuncia. Así, en Bolivia, la realidad es que el delito de estupro solo puede derivar en un proceso si la víctima o los padres de ella presentan una acusación.