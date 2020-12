Ex agente de la AFI reconoció los informes sobre detenidos

Al brindar declaración indagatoria en la causa de espionaje ilegal ante el juez Juan Pablo Augé, el ex AFI indicó que Ruiz le daba las órdenes para la preparación de informes, que ella creía estaban sustentados en una orden judicial.

Respecto Sobre a los archivos e informes de detenidos recordó que “se comentó en la oficina” que había una orden judicial para “identificar vínculos de detenidos que estaban en el programa IRIC, con el narcotráfico” y que en su mayoría eran sobre exfuncionarios kirchneristas que estaban en unas fichas que recibía de manos de Alan Ruiz.

“Las decisiones no eran cuestionables”, declaró la ex AFI imputada al remarcar que seguía indicaciones de quien estaba a cargo del área de Operaciones. “Todo lo que me pedía Alan Ruiz yo lo confeccionaba”, explicó sobre los informes que luego enviaba al grupo.

Además no recordó haber hecho confección de informes sobre algunos políticos y sindicalistas que fueron víctimas de espionaje. La imputada fue parte integrante de un grupo de WhatsApp de ex agentes de la AFI conocido como “Súper Mario bros” para trabajar en algunos pedidos, algunos relacionados con el G 20.

La mujer ingresó en la agencia en 2016 con funciones administrativas en la Dirección de terrorismo, y negó haber formado parte de una asociación ilícita.