Ex espía reconoció que el agente Alan Ruiz recibía órdenes directas de Majdalani – Télam

El ex director de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Coste, confirmó que el ex agente Alan Ruiz “recibía órdenes directas” de la ex subdirectora de ese organismo Silvia Majdalani.

El testimonio de Coste se produjo en el marco de las declaraciones que recibe la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de Organismos de Inteligencia del Congreso por espionaje ilegal, y una fuente parlamentaria aseguró que se trató de “una de las más importantes recibidas hasta el momento”.

El ex agente ocupó el puesto de director de Contrainteligencia entre julio de 2018, cuando reemplazó a Diego Dalmau Pereyra, y diciembre de 2019, cuando finalizó el gobierno de Mauricio Macri.

Según reconstruyó Télam, en su exposición ante la comisión, el ex jefe de Operaciones Especiales dijo que “Alan Ruíz recibía órdenes directas de Majdalani”.

Coste explicó además cómo se hizo el armado interno en la AFI para intentar dar cobertura a la operación de Ruiz en el Instituto Patria, y cómo fue la elaboración de documentos postdatados, para luego ‘plantarlos’ en causas judiciales para intentar dar marco de legalidad a las operaciones.

El ex director de Contrainteligencia dijo que dentro del organismo presenció “muchas reuniones para salvar a Ruiz o a Majdalani” y dio detalles de un encuentro que mantuvo con el propio Ruiz y con Juan Destéfano, otro ex agente, señaló el vocero consultado.

Según las fuentes, Coste relató que tiempo después pidió el desplazamiento de Ruiz, que era su inmediato inferior, y que Majdalani se lo concedió, pero que le aclaró que no lo echarían de la AFI sino que lo reubicarían en otro lugar.

En la exposición ante la comisión dijo que “Ruiz también tenía extrema confianza con Patricia Bullrich”, según reconstruyó una fuente.

En ese sentido, hizo un relato pormenorizado de la cadena de mandos, que siempre terminaban en -el ex titular de la AFI, Gustavo- Arribas y en Majdalani.

Además de Coste, esta tarde también se presentó anta la bicameral Juan Hernández, quien reconoció su intervención en operaciones que perjudicaron a algunos políticos, según confiaron fuentes legislativas.