Ex funcionario de Pilar: «El fuego no se inició en mi campo, primero explotaron las torres de alta tensión»

El ex empleado de la Secretaría de Servicios Públicos de Pilar, Ricardo Elliot, confirmó que el incendio que produjo un corte masivo de luz este miércoles no se generó en su campo, sino en uno vecino, contó detalles sobre lo sucedido, en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

¿Por qué se lo acusa de estar involucrado en el incendio de su propio campo?

Estoy sorprendido porque no puedo creer lo que se dice y cómo se me presenta.

Primero dicen que fui el ex secretario de Servicios Públicos de Pilar en la gestión de Nicolás Ducoté, y la secretaria fue Analía Leguizamón, quien era mi jefa. Yo trabajaba para la intendencia.

¿Sería el subsecretario?

Tampoco. Soy Ricardo Elliot y mi única función ahí era llevar adelante la gestión del mantenimiento de la flota vehicular pesada que trabajaban para el área de servicios públicos. Me ocupaba de la compra de repuestos y que funcionaran los vehículos en condiciones.

Cuando Leguizamón agarró la gestión de Servicios Públicos, encontré maquinarias inservibles y mi función fue repararlas, de esta forma logré ahorrarle dinero al Municipio de Pilar, reflotando flotas que había en los cementerios de los corralones.

Apagón: un incendio en una línea de alta tensión dejó sin luz a casi todo el país

¿Cuál era su cargo?

Mi actividad estaba muy por debajo de los jefes. Mi único cargo formal era como asesor, pero jamás fui planta permanente.

¿Usted trabajaba en la secretaría y era un funcionario más?

Un empleado más.

¿Por qué se lo acusa de estar involucrado en el incendio de su propio campo?

Yo los invito a todos los medios a que vengan y vean, la maleza quemada no está en mi campo.

Entre mi campo y Estancias del Pilar hay tres o cuatro campos más, esos campos no tienen mantenimiento de control de maleza, y por esos campos, y también el mío, pasan torres de alta tensión que dan suministro eléctrico en todo el país.

En el momento en que sucedió todo yo estaba trabajando en uno de los camiones, con uno de mis empleados. Escuchamos una explosión del lado de Estancias del Pilar y empezamos a ver humo negro.

Apagón masivo: la empresa cordobesa que genera su energía con cáscara de maní

Lo que me transmite a mí un funcionario de la empresa Transener es que, cuando toda la maleza que está por debajo de las torres, se prenden generan calor y humo, y eso hace que generen inducción los cables de alta tensión, lo que hizo saltar la alarma en la central de Atucha, y por prevención o protocolo la gente apagó las térmicas y ahí es donde se corta la luz en el país.

¿Cuánto hace que tiene el campo? ¿Alguna vez hubo un corte por algo similar?

Desde 1992 y nunca hubo algo similar. Nunca sucedió de escuchar una explosión eléctrica en las torres.

Alejandro Gomel (AG): ¿Es común usar el fuego como un método para sacar malezas?

No. Quiero que se saquen de la cabeza las ideas que puedan tener de que fue intencional. Tengamos en cuenta que la crisis eléctrica del país es permanente y todo está sobrecargado.

No sé qué pudo haber pasado pero somos testigos de que las explosiones pueden haber sido resultado de una sobrecarga.

¿Había fuego antes de las explosiones?

No, nos sorprendieron las explosiones que fueron como cuatro y eso originó el fuego.

Así fue el incendio que provocó el masivo apagón, mientras investigan si fue intencional o accidental

Déjeme leerle una de las fuentes por las cuales a usted se lo consideraba no solamente un funcionario.

Las fuentes son todos los escritos que hicieron los periodistas y quiero denunciar. Después de esta nota voy a ir a la oficina de “Pilar a Diario”, que está escribiendo guasadas.

Porque yo no era secretario de Servicios Públicos, no lo originé yo el fuego, y si vienen a mi campo se van a dar cuenta que no hay marcas de que hubo fuego acá.

Lo estamos presentando mal, ¿no es el dueño del campo que se incendió? Como el fuego no se originó en su campo debemos consultar a los dueños de los campos incendiados.

Claro. Nuestro campo lo único en lo que estuvo involucrado fue en la colaboración y darle acceso a los bomberos, policías y la defensa civil.

Ayer, se prendió otro foco de incendio y nuevamente los bomberos voluntarios de Pilar vinieron a sofocarlo y destaco su tarea.

Apagón: mientras investigan si el incendio fue intencional, quedan cerca de 70 mil usuarios a oscuras

¿Está seguro que los incendios, en los campos aledaños, se produjeron después de la explosión?

Como que me llamo Ricardo Elliot, explotó y cuando explotó se generó el fuego.

Dado que nuestra fuente es Pilar a Diario.

El diario pertenece al intendente Federico de Achaval, con quien estamos políticamente contrapuestos, y su intención es ensuciar mi apellido y a mi familia. Como a mí me conocen en todo Pilar y saben quién soy, estoy recontra tranquilo. Voy a denunciar al diario porque nunca me pasó que alguien me quiera ensuciar públicamente.

Estamos hablando de algo histórico, en lo que un corte de luz generó algún apagón importante en todo el país y encima quieren decir que eso fue causado por mí. Tengo todas las pruebas de que ni siquiera es en mi campo.

Apagón masivo: “La densidad del humo provoco la desconexión”

Ustedes, los medios nacionales, se agarran de la información que crean los diarios locales. Y los diarios locales siembran la chispita y después se prende el fuego.

Cuando se combinó esta nota se le pregunta si usted es el dueño del campo que se prendió fuego y usted dice que “sí, por supuesto”

Claro. Pero cuando dije «sí, por supuesto» fue porque tuvo que ver con un lugar cercano a mi campo. Pero el campo está al lado y les muestro la escritura y el alambrado. El fuego no se inició en mi campo, primero explotaron las torres de alta tensión y después comenzó el incendio

¿Sigue siendo proveedor de algún organismo público?

No, no trabajo con ningún municipio ni con el Gobierno desde el ámbito privado.

MVB JL