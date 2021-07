Ex pareja de Vandenbroele, contra liberación de Boudou: “Los delincuentes están libres y los testigos, presos”

Laura Muñoz, expareja de Alejandro Vandenbroele. Foto: NA.

Laura Muñoz, la denunciante de la causa Ciccone Calcográfica, lamentó la posibilidad de que el ex vicepresidente Amado Boudou pueda recuperar la libertad y se quejó de que “los delincuentes están libres y los testigos, presos de sus propios testimonios”.

“Mi vida ha quedado un poco presa de mi propia denuncia. Parece que los delincuentes están libres y los testigos, presos de nuestros propios testimonios”, sostuvo la ex pareja de Alejandro Vandenbroele, acusado de ser el testaferro de Boudou. En diálogo con Esta Mañana, el programa que en esta jornada condujo Nelson Castro en Radio Rivadavia, Muñóz afirmó que le quedaron “secuelas de años violentos vividos”.

La denunciante destacó que todavía se encuentra dentro del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, del Ministerio de Justicia, aunque planteó su temor ante el hecho de que el kirchnerismo esté a cargo de ese área. “Sigo con protección, pero con el cambio de Gobierno otra vez volví a depender de las mismas personas a las que había denunciado”, manifestó la ex pareja de Vandenbroele. Y añadió: “Ser testigo no es lo mismo que ser arrepentido. Unos son delincuentes y otros, personas que no hemos cometido ni un ilícito”.

“Yo no me voy a salir del Programa porque quiero que me cuiden. La idea es que ningún protegido tenga que pasar por lo que yo pasé”, remarcó la denunciante. Y concluyó: “Es muy angustiante para mí lo que viví en el pasado. No sólo por toda la violencia”.

El ex vicepresidente Amado Boudou podría recuperar su libertad, luego de que la Cámara Federal de Casación Penal avalara la semana pasada la reducción de la pena por los cursos que realizó durante su detención. Desde comienzos de abril de 2020 el ex ministro de Economía, condenado en el marco de la causa Ciccone Calcográfica, cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio porteño de Barracas.