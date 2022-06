Ex trabajadores de empresas privatizadas en los 90´piden por una Ley de Reparación

“Allí le daremos el marco institucional a este reclamo. Luego ya con estado parlamentario debería pasar por las comisiones de trabajo, la de presupuesto y luego subir al recinto”, dijo Fernando Cardozo, ex trabajador de Segba e integrante del colectivo Trabajadores de empresas privatizadas.

Pasaron ya 30 años desde las promesas a los empleados de empresas públicas de sumarse al Programa de Propiedad Participada. Junto con la oleada de privatización de empresas públicas en los 90´, las empresas YPF, Segba, Agua y Energía y Gas del Estado no fueron la excepción.

Son 20.000 trabajadores por el Correo que pasó a manos de Socma- la empresa del Grupo Macri -en enero de 1992. Sumado a las otras empresas el total de trabajadores que sostienen el reclamo son 50.000.

La promesa que lleva tres décadas sin cumplirse fue la de sumarse al PPP, que los “beneficiaria” con la toma de decisiones en el directorio y la figura de “propietarios”. Ahora son más de 20.000 ex trabajadores que reclaman un monto de 60.000 dólares por afectado. “El reclamo se lo hacemos al Estado Nacional por el incumplimiento de la Ley de Emergencia Económica y por una Resolución del ministerio de Trabajo”, dijo Cardozo. “A lo largo de estos años muchos compañeros ya no están, y otros que ya no pueden esperar porque en este reclamo se les va la vida”, afirmó.

🗓️ 10 de junio 16:00 hs

🏛️ AUDIENCIA PÚBLICA anexo A sala 1 de la Cámara de Diputados ✅ Reconocimiento efectivo del Programa de Propiedad Participada #PPP de las empresas públicas privatizadas ✅ Por los derechos laborales y previsionales#Correo #SEGBA #YPF #GasDelEstado pic.twitter.com/sHDsT7L6Wy — Ex Empleados de Segba (@ExSegba) May 31, 2022

El reclamo ya pasó por instancias administrativas y judiciales, a favor de los trabajadores. Aun así siguen esperando. “Cuando se le pidió a la justicia que expida si nos correspondía o no, la Justicia dijo que sí”, recordó el ex trabajador. A raíz de eso 1800 trabajadores de SEGBA iniciaron acciones legales. “Se volvió un juicio con sentencia firme”.

Hay antecedentes legislativos; en 2015, ex trabajadores de YPF que reclamaban el resarcimiento económico, lograron que se sancione la ley 27.133 donde se contemplaba “la pérdida de trabajo y el impedimento de acceder al PPP”, por lo que fueron indemnizados. “Nosotros vamos camino a eso”, aseguró Fernando.

Dando la pelea puertas dentro del recinto, actualmente el reclamo de los ex trabajadores está aún esperando en visto bueno; en el Senado hay un proyecto presentado para el resarcimiento de los trabajadores del Correo y de SEGBA, presentado por la Senadora Silvina Larraburu. En la Cámara Baja la diputada Romina del Pla también presentó proyecto de reparación para los ex trabajadores de YPF, SEGBA y Correos.

Mientras los trabajadores se encuentran a la espera de su reclamo histórico, exigen al Congreso Nacional no más demora ante la respuesta que miles de familias damnificadas en todo el país esperan.