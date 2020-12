exagente de AFI reveló que lo obligaron a falsear datos para ingresar a cablear unidad carcelaria

Sebastián Iglesias, un técnico contratado de la AFI, declaró a la justicia que al ingresar al penal, y en cumplimiento de órdenes, lo obligaron a dar documentos y nombres falsos y a presentarse como personal de “una empresa contratada por el ministerio”.

Preguntado por la fiscal Cecilia Incardona sobre ese ministerio, dijo que no sabía de qué ministerio se trataba, que no preguntaba, porque “esas cosas no se preguntaban, solo se seguían las ordenes”.

Iglesias, quien pidió mantener en reserva su imagen durante la indagatoria, prestó declaración en la causa de espionaje ilegal vía zoom ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y dio detalles del cableado y la instalación de las cámaras en el Melchor Romero.

“Nos hicieron dar datos falsos. Ni nombres supuestos, ni reales, nos hacían inventar un DNI”, dijo.

“Entrábamos como una empresa que hacia instalaciones de cámaras, nunca como personal de la AFI, nos presentábamos como una empresa contratada por el ministerio”, explicó sin dar más detalles.

El cableado, según explicó se hizo por los techos del pabellón y los micrófonos se instalaron en tres celdas y se había preparado además otra habitación que pensaba que sería “la sala de visitas”. “Se hizo levantar una pared”, según ordenó el exagente del Servicio penitenciario bonaerense Patricio Rodriguez, precisó.

Iglesias ingresó en la AFI en 2016 por recomendación de Diego Dalmau Pereyra, ex director de contrainteligencia, y ratificó haber hecho el cableado en la unidad carcelaria de La Plata.

También relató que participó de la compra de las cámaras y del proyecto para la instalación de las mismas en la alcaidía de Melchor Romero.

El imputado trabajó en la AFI como contratado, realizaba mantenimiento de dispositivos que se usaban para los operativos. Se encargaba también de las compras de algunos elementos para esos equipos.

En su indagatoria dejó en claro que no se preguntaba nada de lo que se hacía. Solo se cumplían las órdenes.

A los pocos días de haber hecho el trabajo, lo echaron. Nunca lo reubicaron.

La declaración forma parte del tramo del expediente en el que se investiga el espionaje en las cárceles donde estuvieron detenidos exfuncionarios del kirchnerismo y empresarios.