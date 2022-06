Exigen al sindicato de técnicos que demuestre el título habilitante de Carlos Tévez

La presencia del ex futbolista Carlos Tévez como director técnico del Club Atlético Rosario Central generó una intimación formal a la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA), para que se difunda la información por la que autorizó a que se presente en el partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata.

El secretario adjunto del gremio, José Ángel Úbeda, notificó a través de una carta documento a la ATFA para que, en el caso de que Tévez haya completado el curso de director técnico, de cuenta en un plazo de 48 horas del lugar, donde estudió, la modalidad, la fecha de inicio y finalización, la de expedición del título y la nómina del resto de participantes de la cursada.

“Dada la trascendencia que se la ha conferido al tema, con el propósito de establecer concreta y precisamente los alcances de la cuestión, solicito que en término de 48 horas hábiles de recibida la presente haga saber por idéntico medio”, indicó Úbeda en su escrito del pasado viernes 24.

El apoderado del gremio, Salvador Pasini, había manifestado la semana pasada que “Tévez está recibido y puede dirigir a Rosario Central”, cuando se indicaba que debería firmar la planilla oficial en el cargo de “aguatero” por no contar con la certificación obligatoria.

“Aclaro que debo realizar esta petición ya que no me es posible ingresar a las oficinas del gremio como Ud. sabe. En caso de no dar respuesta a mi solicitud en el término conferido, concurriré personalmente acompañado de autoridades certificantes a obtener satisfacción a mi requerimiento”, completó el dirigente de ATFA.

Cabe destacar que Úbeda mantiene diferencias con el “Tano” Pasini, quien contaría con el respaldo político de Claudio Tapia, actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).