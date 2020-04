Exigen el pago de un bono de 30.000 pesos a trabajadores azucareros

Los gremios azucareros de Salta y Jujuy exigieron el pago de un bono de 30.000 pesos a los trabajadores de la actividad por la labor “esencial” que prestan en medio de la pandemia de coronavirus.

El pedido recibió el respaldo de la CTA Autónoma que conduce Ricardo Peidro.

En un comunicado, los sindicatos de la Federación Azucarera Regional (FAR) también solicitaron minimizar al máximo la dotación de trabajadores en planta y la implementación de medidas necesarias para garantizar la salud y la integridad de los obreros.

“Exigimos se pague un bono de $30.000 similar al que cobrarán los trabajadores de la salud, a nuestra gente de fabrica y campo por considerarlos de servicios esenciales”, expresaron los seis gremios de la FAR.

La organización representa a los obreros y empleados de los ingenios Ledesma, San Martín del Tabacal, San Isidro, la Esperanza y Río Grande.

La actividad es una de las exceptuadas del aislamiento obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández.

En este marco, desde la CTA Autónoma se pidió contar con la intervención de las autoridades nacionales y provinciales para garantizar la integridad psicofísica de los trabajadores.

La Central indicó en un comunicado que “desde la FAR denuncian también que por razones estacionales, no todos los ingenios están produciendo azúcar, ni biocombustibles”, pero “hay obreros azucareros que se encuentran obligados a concurrir a sus puestos de trabajo para realizar actividades no productivas amenazados con perder el presentismo y los días no trabajados”.

