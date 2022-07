exigen un pedido de disculpas, pero denuncian que el fenómeno sigue

Una comisión del Parlamento británico exhortó al gobierno a pedir disculpas por las adopciones forzadas de hijos de madres solteras en el pasado, pero organizaciones aseguran que la práctica continúa vigente al amparo de la ley.

La comisión de Derechos Humanos del Parlamento británico consideró este viernes que el gobierno debería pedir perdón oficialmente a las madres solteras por el “brutal y cruel” proceso por el cual sus hijos fueron dados en adopción entre 1949 y 1976.

El fenómeno afectó a más de 185.000 niños de Inglaterra y Gales en ese período, de acuerdo a un informe del comité.

We find the Government bears ultimate responsibility for the pain and suffering caused by public institutions and state employees that railroaded mothers into unwanted adoptions.

