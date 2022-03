expectativa por una reunión y anuncios de un ministro

Esta declaración tomó mayor fuerza cuando, un par de horas después, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el 4,7% en febrero, el porcentaje más alto en casi un año.

Además, su plan antiinflacionario ya no cargaría el peso de tener que aguardar la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el Senado, puesto que, según se advertía de antemano, esta cámara lo iba a resolver el mismo día del tratamiento, el jueves.

Con ese marco, el máximo mandatario emitió un mensaje grabado de 18 minutos con el que se mostró preocupado por la incidencia de la guerra entre Rusia y Ucrania en el valor del trigo y por los más diez años consecutivos en los que el índice de precios al consumidor se ubica en los dos dígitos.

«En el 2015, quien me precedió en la Presidencia, aseguraba poder resolver el problema de la inflación de un día para el otro. Aseguraba que era muy sencillo hacerlo. Lo cierto es que se equivocó, profundizó notablemente el problema y dejó su cargo revelando una inflación anual promedio de casi el 41%», le recriminó Fernández a Mauricio Macri.

Como una vía para contrarrestar los incrementos del trigo a nivel global, informó la creación del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino y lanzó la orden para que sus ministros empiecen a elaborar medidas y las comuniquen.

«He decidido que el gabinete económico se concentre desde este momento en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar a la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado indicaciones a mis ministros y ministras para que construyan acuerdos con los diferentes sectores pero que no duden en aplicar todas las herramientas del estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias», sentenció el primer mandatario en su discurso publicado este viernes cerca de las 20.30.

Entonces, el primero en tomar la posta fue el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, quien convocó a una conferencia de prensa en la que anunció el incremento en los derechos de exportación de aceite y harina de soja de 31 a 33%.

Esta medida «alcanza a 11 empresas exportadoras de subproductos de soja, de las cuales ocho firmas representan el 95% del total de exportaciones» pero no genera efectos en los productores, a los que «ya les descuentan 33%», precisó el funcionario.

Pasado Domínguez, este lunes está en la agenda una conferencia de prensa del ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, quien no se expresó aún sobre el anuncio del presidente.

En tanto que el martes se convocará a una mesa que contará con representantes de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, referentes del campo y el comercio, la pequeña y mediana empresa y la sociedad civil, tal como lo indicó Fernández en su mensaje.

Esta cumbre había sido adelantada por Ámbito esta semana tras mantener contacto con el sindicalista Héctor Daer y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, en la Casa Rosada.

Ambos concurrieron a dialogar con el presidente luego de firmar el nuevo piso para el Salario Mínimo, Vital y Móvil y revelaron a este medio que la idea partió del propio Fernández.