Explosión de municiones en una base en Crimea, la península del sur de Ucrania ocupada por Rusia

Una base militar rusa en la anexada península de Crimea sufrió en la mañana de este martes un incendio que provocó explosiones de municiones, informó el Ministerio de Defensa de Rusia.

El incendio se originó en un depósito temporal de municiones en una base rusa en el distrito norteño de Dzhankoi, dijo el ministerio en un comunicado, citado por agencias de noticias rusas y AFP.

«Después del incendio, se produjo una detonación de municiones», indicó.

El gobernador de Crimea, Serguei Aksionov, acudió al lugar y confirmó que dos civiles resultaron heridos y que la evacuación de los habitantes de un municipio vecino estaba en marcha.

Varias horas después, el incendio seguía activo, dijo Aksionov en Telegram.

El incidente ocurre una semana después de la explosión de municiones destinadas a la aviación en un almacén situado en el aeródromo militar de Saki, en el oeste de Crimea.

En esa ocasión, una persona murió y varias resultaron heridas.

Crimea, una península de Ucrania anexada en 2014 por Rusia, se encuentra en primera línea de la ofensiva militar ordenada por el gobierno de Vladimir Putin contra la antigua república soviética.

Los aviones del ejército ruso despegan casi a diario de este territorio para atacar objetivos en regiones bajo el control de Kiev.

Morning near Dzhankoi began with explosions. A reminder: Crimea of normal country is about the Black Sea, mountains, recreation and tourism, but Crimea occupied by Russians is about warehouses explosions and high risk of death for invaders and thieves. Demilitarization in action.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 16, 2022