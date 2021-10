Expo Escobar, jornadas para el desarrollo político, económico y social del municipio

Anuncio de «Expo Escobar» en Canal 26.

Por espacio de tres días, industrias automotrices, metalúrgicas y autopartistas, alimenticias, constructoras y emprendedores de las industrias del conocimiento y la cultura, cuentan con un espacio de promoción en la feria Expo Escobar organizada por el Municipio de Escobar, encabezado por el intendente Ariel Sujarchuk.

Al respecto, el funcionario habló en entrevista exclusiva con CANAL 26.

«No nos presentamos como un Estado recaudador, sino como Estado promotor. Venimos a promover el desarrollo del país en lo que es nuestra incumbencia», dijo el intendente ante las cámara de CANAL 26.

«Expo Escobar será un evento único en materia de negocios que garanticen el desarrollo productivo y sostenible de la Argentina«, dijo Sujarchuk, promotor de la muestra llevada a cabo en el predio ubicado junto al Parque Industrial de Loma Verde (kilómetro 58 de la Autopista Panamericana).

¿Cuáles son los objetivos de la Expo Escobar?

Dice el intendente: «Con Expo Escobar reafirmamos un compromiso: no ser sólo un Estado recaudador sino un Estado promotor de la producción y del desarrollo sostenible, que organice y aporte al crecimiento del Municipio, de la Provincia y del país. Expo Escobar será el evento de negocios más grande de la Argentina. Pero también Expo Escobar será un espacio de encuentro para el público en general, que podrá disfrutar en familia de grandes shows artísticos y un patio gastronómico con propuestas de primerísima calidad«.

Your browser does not support the video element.

Inauguración de «Expo Escobar», Canal 26.

Invitación del Municipio a Expo Escobar.

Con datos de la PolíticaOnLine.





Noticias relacionadas