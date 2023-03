Expropiación de C5N: piden citar a declarar a Federico Sturzenegger por una columna que escribió en PERFIL

Las disputa -no sólo judicial- que mantiene el macrismo con el Grupo Indalo, dueño de C5N, sumó un nuevo capítulo ayer lunes 6 de marzo, cuando el ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegger escribió una columna en este mismo sitio de PERFIL y detallara una reunión en la que se había sugerido de «expropiar C5N» como una de las primeras diez iniciativas que debería llevar a cabo la gestión de Macri. Ante esto, el empresario Fabián De Sousa, que junto con Cristobal López lideran el grupo ligado al oficialismo, pidió citar a declarar al economista ante la Justicia.

El pedido realizado ante la jueza María Romilda Servini se presentó para que Sturzenegger sea citado a declarar como testigo en la causa en la que se investiga la persecución a los accionistas del Grupo Indalo. Y el requerimiento fue realizado mediante un escrito que lleva la firma de los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy.

La reunión de Sturzenegger con Dromi y la idea de «expropiar C5N»

En la columna titulada ¿Es posible cerrar la grieta? el economista contó que en 2015 asistió a una cena con Roberto Dromi, el ex ministro de Obras y Servicio Públicos de la presidencia de Carlos Menem, también recordado como el «gerente de privatizaciones» de dicha gestión, que «se despachó con lo que consideraba eran las diez primeras cosas que la nueva administración debía hacer» en el caso de ganar las elecciones.

¿Es posible cerrar la grieta?

«En mi mente, el listado debía incluir la apertura inmediata del cepo, la implementación de un programa de desinflación, la consolidación fiscal, la apertura de la economía, entre otros. Sin embargo, ninguna de estas medidas pasó por la cabeza de Dromi», detalló Sturzenegger.

La lista de Dromi era completamente distinta: «Recuerdo que el primer ítem en su lista fue ‘expropiar C5N’; el segundo, ‘intervenir los hoteles de Cristina’, y así. La lista de Dromi no era una de tareas a realizar, sino de cómo licuar los recursos y el poder de quienes él pensaba los usarían en contra del futuro gobierno. En ese momento pensé que aquello era una locura. Creía que ganaríamos las elecciones, que demostraríamos que las cosas se podían lograr sin hacer bullying a nadie, y que los resultados nos permitirían consolidar los cambios con el tiempo».

Menem junto a Roberto Dromi

A pesar de que en ese momento Sturzenegger no respaldó mucho la propuesta del ex funcionario menemista, en su columna terminó concluyendo en que «hoy en día, su receta no me parece tan loca».

«Cuando escucho que esto (por las diferencias con los sectores peronistas) se va a resolver ‘cerrando la grieta’, me viene a la memoria aquella cena con Dromi. Hoy en día, su receta no me parece tan loca ni descabellada. A veces pienso que es el único camino posible«, manifestó.

Fabián De Sousa habla por primera vez del intento de expropiación de C5N revelado por Federico Sturzenegger

Este medio se comunicó con los protagonistas de dicha reunión, Sturzenegger y Dromi, quienes eligieron no responder a las consultas hasta el momento.

Qué dijeron los abogados de C5N

«El hecho relatado por Sturzenegger, por cierto de extraordinaria gravedad, concuerda con lo que oportunamente, bajo juramento de decir verdad, declarara Cristóbal Manuel López, al describir que por aquella época -justo en el momento en el que se desarrollaba el proceso electoral- el imputado Mauricio Macri se reunió con él en la casa de Franco Macri«, señalaron los abogados.

Cristobal López y Fabián De Sousa

En esa ocasión Macri «le reclamó que los medios periodísticos del Grupo Indalo -entre ellos el canal de noticias C5N– fueran puestos a disposición del nuevo gobierno con el propósito de encarcelar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, convite que fue terminantemente rechazado por el Sr. López«, señalaron los abogados en el escrito al que accedió PERFIL.

«Los hechos que ocurrieron posteriormente ya han sido debidamente documentados en la causa a través de distintas presentaciones, razón por la cual, a efectos de ser breves, nos remitimos a las mismas», remarcaron.

