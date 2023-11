Exteriores confirma la muerte de Iván Illarramendi, el español desaparecido tras los ataques de Hamás en su kibutz

El español Iván Illarramendi, que se encontraba presuntamente secuestrado por Hamás, ha fallecido, según han confirmado a Europa Press fuentes diplomáticas, que no han dado más detalles sobre las circunstancias exactas.

Su muerte viene a sumarse a la de Maya Villalobo, fallecida el mismo día del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre. La joven se encontraba realizando el servicio militar en en Ejército israelí, ya que disponía de la doble nacionalidad, y falleció en el puesto militar en el que se encontraba.

Illarramendi tenía 46 años y era natural de la localidad guipuzcoana de Zarautz (País Vasco), mientras que Dafna, su mujer, nacida en Chile, tenía raíces israelíes, según confirmó Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena en Israel. Ambos fueron presuntamente secuestrados por Hamás cuando se encontraban en el interior de su casa, en un kibutz, donde residían otras 300 personas que se dedican a la actividad agrícola, en el momento del ataque de Hamás a Israel.

Cuando la pareja se dio cuenta de lo que estaba pasando, rápidamente se pusieron en contacto con su familia para informarles de la situación, aunque ya era tarde. En el momento en el que la policía se presentó en su casa, se la encontraron vacía, sin signos de violencia. Como consecuencia, las primeras hipótesis consideraron que habían sido secuestrados.

Tras conocerse la noticia, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, trasladó «la exigencia de la liberación inmediata, sin condiciones, de todos los rehenes en poder de Hamás, incluido nuestro compatriota Iván Illarramendi». Sin embargo, la familia del español aseguró que no había pruebas de que ambos estuvieran secuestrados.

«No tenemos ninguna prueba de que estén secuestrados. No hay ninguna indicación, y hasta que no tengamos esta prueba, los consideramos desaparecidos, pero no secuestrados» apuntó Danny Garcovich, suegro de Illarramendi. «Mientras no veamos una prueba similar, no podemos confirmar nada y los tenemos que catalogar como desaparecidos, para poner orden», matizó.