Ezequiel Zeballos fue elegido el Mejor Deportista Bandeño 2021

La gran Fiesta del Deportista Bandeño que reunió a centenares de deportistas, se desarrolló el martes a la noche en el Salón Mokai, donde el intendente Pablo Mirolo junto al viceintendente Roger Nediani; el Secretario y la Subsecretaria de Desarrollo Humano, Ramiro Barrera y Valeria Chazarreta; el Secretario de Gobierno, Diego Juárez; el director de Deporte, Mario Cáceres; invitados especiales y directivos de instituciones deportivas agasajaron a los deportistas de la ciudad.

El futbolista de 20 años, Oscar Ezequiel Zeballos fue el gran ganador de la velada, quien a su corta edad asombró al país y al mundo por su desempeño y pasión por el deporte. Mientras que el premio para el deportista destacado de este año fue para la atleta Ivana Herrera Loto. La Copa Dirección de Deportes fue para el jugador y capitán del Club capitalino Central Córdoba, Cristian «Kily» Vega y las premiadas revelaciones fueron para la gimnasta internacional Lola Gulotta y la patinadora Nerea Ruiz Páez.

En esta oportunidad, el intendente Mirolo destacó que: «Estoy contento de poder estar viviendo una vez más la Fiesta del Deportista Bandeño con todos los premiados, con todos los deportistas distinguidos durante este año. Es una fiesta muy especial después de un año y medio de pandemia donde muchas actividades deportivas fueron restringidas y que parte del 2021 pudieron volver a reactivarse, volver a la competencia y muchos de los deportistas pudieron destacarse, por eso. Queríamos llevarla adelante y me siento muy contento por la convocatoria, por la presencia de los deportistas y de las instituciones deportivas de la ciudad de La Banda que han dicho sí una vez más a la fiesta organizada por el municipio de La Banda».

«Quiero destacar, no solo los deportistas que recién comienzan sino también los ya consagrados a nivel nacional e internacional que llevan en lo más alto la bandera de nuestra querida ciudad».

En cuanto al joven Ezequiel Zeballos, elegido como el deportista del año, el jefe comunal expresó: «Estoy contento de que un deportista tan joven como Ezequiel, que se destaca en un club tan importante como Boca Juniors y que sea de nuestra ciudad sea el elegido, lo queremos mucho, lo conocemos desde muy chiquito y hoy verlo con estrellas del deporte nacional e internacional nos enorgullece», concluyó Mirolo.

Asimismo, se realizó distinciones y menciones especiales a grandes deportistas de la «Cuna de poetas y cantores» Romina Carillo, Martín Mona, Anna Sofía Farías, Andrés Campero, Juan Medez, Mario Rodolfo Ledesma, Gladis Suárez en Atletismo; Facundo Carrizo, Uriel Vega, Matías Díaz Chevallier y Antonio Lazarte en Ajedrez; Francisco Sánchez, Tomás Martínez, Mario Ezequiel Bianqueri Enríquez y Salvador Japaze en Básquet.

José Favio Cáceres, Luis Pablo Herrera y Omar René Pereyra en Bochas; Nazareno Coman, Emiliano Ávila, Fernando Gerez, Luján «Chispita» Martínez y Cirilo Saganias en Boxeo; Julián Torres, Martina Cejas, Máximo Sayago, Andrés Tevés, Héctor Ciappino en BMX; Marcelo Adrián Berón, Berny Irurzun, Daniel Leiva en Ciclismo de Ruta.

Anabel Carbajal Lange, Sebastián Gelid y Diana Ibarra en Crossfit; Daniel López Castro, Lourdes Garnica, Pedro Carrizo y el Licenciado Efraín Alberto Barrionuevo en Duatlón; Leonela Rodríguez, Fabio Augusto Torres, Jonathan Argañaraz, María Fernanda Cordero y Lauro Chávez en Fisicoculturismo; Kevin Zamora, Jeremías Valoy, Raúl Lettari, Lucas Damián Ávila y Gabriel Fernández en Fútbol; Ezequiel Zeballos, Leonardo Sequeira y Cristian Vega en Fútbol Nacional; Carlos Luna, Mateo Núñez Maccio y Johel Cuellar en Fútbol Infantil; Sasha Elizabeth Juárez, Micaela Herrera Martínez, Ángela Fernanda Prado, Luna Melián, Anabella Abeiro Banegas, Luisana Celene Cisneros y Amaya Constanza Arcos Martínez en Fútbol Femenino; Matías Roberto Gómez, Raúl Alberto Soria, Humberto Espinillo Johan Montoya Cortés, Facundo Carrizo, Sebastián Fantusatti y Damián Franco en Fútbol Adaptado.

Ramón Elizardo Landín y Lola Gulotta en Gimnasia Aeróbica Deportiva; Bianca Nahir Godoy, Mássimo Agustín Paiola, María José Roldán y Luis Paiola en Hockey sobre Césped; Josué Arredondo en Yudo; Clara de Jesús Álvarez González, Lucía Carolina Álvarez González, Guillermo Amadeo Álvarez González y el sensei Carlos Cisneros en Karate-Do; Anabella Dorado y Agustín Viano Cerioni en Karting.

Héctor «Superman» Bustamante, Agostina «La India» Lazarte, Guadalupe «Triny» Torres, Sebastián «Dogo» Martínez Rafael, Santiago «Dinamita» Pappalardo Joaquín Alejandro Chaparro en Kick Boxing; Belén Sarmiento, Diego Boglione, Eduardo Montenegro, Tomás Montenegro y Marcelo Cisneros en Mountain Bike; Santiago Guzmán y Leandro Suasnábar y Jorge Miguel Rodríguez Yazbec Jozami en Motociclismo de Óvalo; Augusto Brayda, Pía Brayda, Francisco Fernández Catalfamo, León Joaquín Carrizo, Santiago Barraza y Licenciada Josefina Bandrowsky en Natación; Martina Umbidez Vizcarra, Matías Barrera, Nerea Ruiz Páez, Gustavo Ávila, Zoe Alanís, Eugenia Soledad Suárez, Anabella Banegas, Celene Luisana Cisneros, Patricia Elizabeth Fernández, Lesly Abregú, Florencia López, Emilia Godoy, Shiara Morales, Luciana Lazarte, Nahiely Alcalde Suárez, Berenice Luciana Garay, Morena Aylen Buscarioli, Mariana González María Montenegro, Macarena Domínguez, Milena Vegas, Anabella Guzmán, Victoria Polattini, Axel Chaparro, Marine Yazbec Jozami en Patín.

Luisito Catalfamo, Agustín Catalfamo, Ricardo Janovich, Maurio Janovich y Luis Catalfamo en Rally; Santiago Rojas, Mateo Córdoba, Milagros Salas, Alan López, María Leguizamón, Analía González, Matías Ríos Olivero, Facundo Ríos Olivero, Gran Maestro Osvaldo Ríos Olivero, Santiago Rojas, Cristián Jiménez, Santiago Serrano Paz, Juan Bernasconi, Ernestina Francesca Carletti, Bruno Giovanardi, Gabriel Ramiro Villavicencio, Luis Arnaldo Carletti en Taekwon- Do.

José Fernández, Santiago Fernández y Fernando Guevel en Tenis; Dante Loto, Ezequiel Raineri, Roberto Barrionuevo, Daniel Martínez en Tenis de Mesa; Noelia Juárez, Valeria Sayago y Andrés Ledesma en Triatlón; Esteban Cejas, Iván Massa, Nahir Antonela Guzmán, Tomás Lobos Paz, Lourdes Garnica, Agustina Hoyos, Equipo de Voley Sub – 14, profesora Soledad Domínguez, profesor Gabriel Coronel, Diego Oses, Samira Naufal, Benjamín Ponce, Joaquín Ibáñez y Silvia Saad en Voley.

Además se reconoció al Club Ciclista Olímpico por sus 100 años de vida institucional; al presidente de la entidad, Oscar Ledesma Abdala; destacando también al profesor Remigio Orellana, Santiago Miguel «Pepe» Bellido, Orlando Álvarez, Hugo Américo «El sordo» Leiva y a Diego Alfredo Ibáñez.