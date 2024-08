Fabiola Yañez entregó a la Justicia los chats con Ayelén Mazzina

En el marco de la denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández, Fabiola Yañez presentó ante la Justicia los chats con la exministra de las Mujeres Ayelén Mazzina, a quien aseguró haberle pedido ayuda por su situación. Sumado a esto, solicitó que no se investigue un teléfono personal que utilizaba al comienzo de la gestión del expresidente.

La conversación con la exfuncionaria inicia el pasado 4 de agosto a las 22:39. “Hola Fabi. Simplemente que sepas que estoy. Lo que necesites a disposición”, arranca la exministra. En respuesta, Yañez escribe al día siguiente a las 12:01: «Buen día yo te lleve a Brasil a dar una conferencia con Janja y te pedí por favor ayuda. Vos era la Ministra de Gernero y mujeres».

Y agrega: «Sino [sic] me ayudaste a mí que queda para el resto de las mujeres víctimas como yo. Que después ellos se salvan acusándote de loca y que auto lesionas. Ese era el momento en el que necesitaba ayuda más que nunca. Igualmente es de bien nacido ser agradecido. Me hubiese gustado que las cosas fueran diferentes. Un beso”.

La respuesta de Mazzina llegó horas después, a las 15:02: “Nunca me pediste ayuda, dijiste que tenías que contarme algo. Quedamos en vernos en el despacho en varias oportunidades. Te mande mensajes en varias oportunidades yo no quería ser pesada sin saber que era lo que pasaba. Nunca pudimos hablar a solas, siempre estaba la seguridad enfrente. Recuerdo que me dijiste ‘no me dejan hablar después te cuento‘»

«Lamento que te quedes con esa imagen, ayer lo primero q hice cuando leí todo redactamos un documento y escribí en Tuiter (sic). Vuelvo a reiterar mi apoyo para lo que necesites. Siempre estuve pendiente, nunca deje de escribirte. Para mi sos una persona importante. Y si necesitas que vaya a verte, sacaría plata de donde no tengo para ir a acompañarte. Te mando un abrazo y acá estaré”, continuó.

A las 16:53 de ese mismo día, Yañez contestó: «Muchas gracias Aye. Ya no hay mucho por hacer. La estoy pasando fatal”. «Yo te creo y te voy a creer siempre. De corazón te hablo, no soy la clase de persona que hace oídos sordos por miedo a algo. Yo no tengo miedo a nada, si pudiera hacer algo por vos lo haría. Y si necesitas que viaje y te haga compañía conta conmigo. Estoy dispuesta, de verdad te aprecio. Y creo haberlo demostrado», fue la respuesta de la exministra, dando fin al intercambio.

Los otros pedidos de la defensa

Sumado a esto, la exprimera dama pidió a la Justicia que no se investigue su teléfono personal que utilizaba al comienzo del gobierno de Alberto Fernández. “Respecto del número XXX solicito la misma limitación en cuanto a llamadas entrantes y salientes que lo peticionado respecto a los otros teléfonos”, se lee en el escrito al que accedió Infobae.

Asimismo, la defensa de Yañez aportó un certificado médico donde se detalla una crisis con “cefalea occipital con irradiación al cuello, malestar general, decaimiento, labilidad emocional, y disnea” atribuible a un pico de estrés personal asociado al presunto acoso que sufría de su expareja.

El informe proviene del Hospital Universitario y data del 7 de junio de 2024, luego de la última visita del exmandatario. Al respecto, el ingreso de la mujer a la clínica quedó registrado a las 16:07, siendo que el motivo de la consulta fue una crisis de ansiedad. El documento está firmado por el médico de emergencias Chávez Alfaro, N° de colegiado 282864711.

De acuerdo al diagnóstico médico, Yañez registró un episodio de ansiedad reactiva y una crisis asmática. Por ese motivo, se le recetó medicación y se le recomendó que realizara un seguimiento con su médico de cabecera. Además, se le recomendó que se presentara nuevamente en Urgencias si se repetían los síntomas.

La defensa de Yañez aportó un certificado médico sobre una consulta por un episodio de ansiedad reactiva y una crisis asmática asociado al presunto acoso que sufría por parte de Alberto Fernández.

Otro de los planteos de la defensa fue el desistimiento del testimonio de una abogada española que iba a declarar a favor de la exprimera dama. En ese sentido, plantearon que la letrada “no está dispuesta a declarar” porque podría “tener consecuencias perjudiciales en el ejercicio de su profesión”.

Además, solicitaron que la madre de la denunciante, Verónica Miriam Yañez Verdugo, que está citada como testigo por el fiscal Ramiro González, declare por Zoom desde el departamento donde viven, con el objetivo de evitar la guardia periodística en el consulado argentino en Madrid.

